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Рособрнадзор призвал не натаскивать школьников на сдачу проверочных работ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал коллективы российских школ не натаскивать учеников на сдачу всероссийских проверочных работ (ВПР). РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:37
2020-09-14T21:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава Рособрнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anzor_Muzaev" target="_blank">Анзор Музаев</a> призвал коллективы российских школ не натаскивать учеников на сдачу всероссийских проверочных работ (ВПР)."К сожалению, некоторые учителя по отдельно взятым предметам очень серьезно начинают готовиться к всероссийским проверочным работам, занимаются натаскиванием детей на контрольную работу. Это те направления, с которыми мы боремся и говорим, что это ни в коем случае делать нельзя", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ВПР в 2020 году.Он также напомнил, что оценки за работы выставляться не будут, и ВПР в первую очередь необходимы учителям и родителям школьников, чтобы понимать, на каком уровне находится ребенок.Школам и классам, ушедшим на карантин из-за коронавируса, будет продлен график сдачи всероссийских проверочных работ (ВПР), продолжил Анзор Музаев.Анзор Музаев добавил, что штатные Всероссийские проверочные работы весной планируется провести, несмотря на проведение работ осенью."Эти работы как раз-таки для прошлого года. Сейчас пишут несмотря на то, что они условно перешли из седьмого в восьмой, они пишут контрольную работу за седьмой класс, а весной они будут писать уже за этот учебный год", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению ВПР в 2020 году.Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Результаты ВПР важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор призвал не натаскивать школьников на сдачу проверочных работ

11:37 14.09.2020 (обновлено: 21:41 14.09.2020)
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал коллективы российских школ не натаскивать учеников на сдачу всероссийских проверочных работ (ВПР).
"К сожалению, некоторые учителя по отдельно взятым предметам очень серьезно начинают готовиться к всероссийским проверочным работам, занимаются натаскиванием детей на контрольную работу. Это те направления, с которыми мы боремся и говорим, что это ни в коем случае делать нельзя", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ВПР в 2020 году.
Он также напомнил, что оценки за работы выставляться не будут, и ВПР в первую очередь необходимы учителям и родителям школьников, чтобы понимать, на каком уровне находится ребенок.
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Школам и классам, ушедшим на карантин из-за коронавируса, будет продлен график сдачи всероссийских проверочных работ (ВПР), продолжил Анзор Музаев.

"Есть классы, которые уже переведены на дистанционное образование, школ таких пока единицы, мы надеемся, что роста не будет... С такими классами и школами мы отдельный график (сделаем - ред.), продлим период проведения этих работ", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ВПР в 2020 году.

Анзор Музаев добавил, что штатные Всероссийские проверочные работы весной планируется провести, несмотря на проведение работ осенью.
"Эти работы как раз-таки для прошлого года. Сейчас пишут несмотря на то, что они условно перешли из седьмого в восьмой, они пишут контрольную работу за седьмой класс, а весной они будут писать уже за этот учебный год", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению ВПР в 2020 году.
Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Результаты ВПР важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать.
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