https://ria.ru/20200914/shkoly-1577201439.html

Рособрнадзор призвал не натаскивать школьников на сдачу проверочных работ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал коллективы российских школ не натаскивать учеников на сдачу всероссийских проверочных работ (ВПР). РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:37

2020-09-14T11:37

2020-09-14T21:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава Рособрнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anzor_Muzaev" target="_blank">Анзор Музаев</a> призвал коллективы российских школ не натаскивать учеников на сдачу всероссийских проверочных работ (ВПР)."К сожалению, некоторые учителя по отдельно взятым предметам очень серьезно начинают готовиться к всероссийским проверочным работам, занимаются натаскиванием детей на контрольную работу. Это те направления, с которыми мы боремся и говорим, что это ни в коем случае делать нельзя", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ВПР в 2020 году.Он также напомнил, что оценки за работы выставляться не будут, и ВПР в первую очередь необходимы учителям и родителям школьников, чтобы понимать, на каком уровне находится ребенок.Школам и классам, ушедшим на карантин из-за коронавируса, будет продлен график сдачи всероссийских проверочных работ (ВПР), продолжил Анзор Музаев.Анзор Музаев добавил, что штатные Всероссийские проверочные работы весной планируется провести, несмотря на проведение работ осенью."Эти работы как раз-таки для прошлого года. Сейчас пишут несмотря на то, что они условно перешли из седьмого в восьмой, они пишут контрольную работу за седьмой класс, а весной они будут писать уже за этот учебный год", - заявил он в ходе пресс-конференции, посвящённой проведению ВПР в 2020 году.Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Результаты ВПР важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200913/shkoly-1577156884.html

https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество