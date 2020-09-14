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https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html
В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России
Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:42
2020-09-14T18:23
россия
allseas
северный поток — 2
дональд трамп
конгресс сша
сша
украина
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Проект оборонного бюджета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, сообщает <a href="https://news.usni.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">USNI News</a>.По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт."Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли", — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
https://ria.ru/20200817/1575906759.html
https://ria.ru/20200914/konflikt-1577167607.html
Тю, санкционный аппарат поломался!..
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россия
сша
украина
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россия, allseas, северный поток — 2, дональд трамп, конгресс сша, сша, украина, в мире, экономика

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

17:42 14.09.2020 (обновлено: 18:23 14.09.2020)
16115
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, сообщает USNI News.
По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент Дональд Трамп заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт.
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"Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли", — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.
По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
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Вчера, 08:00
Конфликт с Берлином: Германия балансирует на грани большой ошибки
171695148
Обсудить 4
РоссияAllseasСеверный поток — 2Дональд ТрампКонгресс СШАСШАУкраинаВ миреЭкономика
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Тю, санкционный аппарат поломался!..
14 сентября, 17:43
rralf4002
8320001
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