https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html
В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России
Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:42
2020-09-14T17:42
2020-09-14T18:23
россия
allseas
северный поток — 2
дональд трамп
конгресс сша
сша
украина
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Проект оборонного бюджета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, сообщает <a href="https://news.usni.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">USNI News</a>.По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт."Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли", — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
https://ria.ru/20200817/1575906759.html
https://ria.ru/20200914/konflikt-1577167607.html
ralf4002
Тю, санкционный аппарат поломался!..
41
4
россия
сша
украина
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, allseas, северный поток — 2, дональд трамп, конгресс сша, сша, украина, в мире, экономика
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости
. Проект оборонного бюджета США
, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2
", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, сообщает USNI News
.
По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент Дональд Трамп
заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт.
"Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли", — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.
По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.