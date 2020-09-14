https://ria.ru/20200914/sanktsii-1577227251.html

В конгрессе США заявили о проблемах с принятием санкций против России

Проект оборонного бюджета США, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:42

2020-09-14T17:42

2020-09-14T18:23

россия

allseas

северный поток — 2

дональд трамп

конгресс сша

сша

украина

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Проект оборонного бюджета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в котором содержатся расширенные санкции против газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", вряд ли утвердят в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри, сообщает <a href="https://news.usni.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">USNI News</a>.По его словам, задержка вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Кроме того, ситуацию с принятием законопроекта осложняет позиция Белого дома касательно поправки, обязывающей переименовать военные базы и корабли, названные в честь командующих-конфедератов. Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что заблокирует документ, если в нем будет этот пункт."Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли", — заявил Торнберри, комментируя возможность принятие законопроекта.По мнению конгрессмена, итоговую версию бюджета примут только после голосования. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.Проект оборонного бюджета на 2021 год предусматривает дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также предусматриваются санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

https://ria.ru/20200817/1575906759.html

https://ria.ru/20200914/konflikt-1577167607.html

ralf4002 Тю, санкционный аппарат поломался!.. 41

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сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, северный поток — 2, дональд трамп, конгресс сша, сша, украина, в мире, экономика