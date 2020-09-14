https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:15

2020-09-14T09:15

2020-09-14T10:21

единая россия

единый день голосования — 2020

михаил развожаев

севастополь

политика

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, сообщил журналистам глава Севизбиркома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Даниленко</a>."Развожаев Михаил Владимирович набирает 135 тысяч 124 голосов, что составило 85,72%. Безусловно победитель", - сказал Даниленко журналистам, отметив, что обработаны все протоколы комиссий.На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов: врио губернатора города Михаил Развожаев (от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>"), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>), <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Romanovich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Романович</a> (от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>"), Иван Ермаков (от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>"), Анастасия Романенко ("<a href="http://ria.ru/organization_Demokraticheskaja_partija_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Демократическая партия России</a>") и Ярослав Яковенко (от "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>").По итогам голосования, кандидат Илья Журавлев набрал 4,95% голосов, Иван Ермаков– 2,62%, Александра Романенко – 1,91%, Александр Романович – 1,73%, Ярослав Яковенко - 0,84% голосов.

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севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, михаил развожаев, севастополь, политика