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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:15
2020-09-14T10:21
единая россия
единый день голосования — 2020
михаил развожаев
севастополь
политика
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, сообщил журналистам глава Севизбиркома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Даниленко</a>."Развожаев Михаил Владимирович набирает 135 тысяч 124 голосов, что составило 85,72%. Безусловно победитель", - сказал Даниленко журналистам, отметив, что обработаны все протоколы комиссий.На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов: врио губернатора города Михаил Развожаев (от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>"), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>), <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Romanovich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Романович</a> (от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>"), Иван Ермаков (от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриоты России</a>"), Анастасия Романенко ("<a href="http://ria.ru/organization_Demokraticheskaja_partija_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Демократическая партия России</a>") и Ярослав Яковенко (от "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>").По итогам голосования, кандидат Илья Журавлев набрал 4,95% голосов, Иван Ермаков– 2,62%, Александра Романенко – 1,91%, Александр Романович – 1,73%, Ярослав Яковенко - 0,84% голосов.
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единая россия, михаил развожаев, севастополь, политика

Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя

09:15 14.09.2020 (обновлено: 10:21 14.09.2020)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев после обработки 100% протоколов участковых комиссий получил 85,72% голосов избирателей, сообщил журналистам глава Севизбиркома Сергей Даниленко.
"Развожаев Михаил Владимирович набирает 135 тысяч 124 голосов, что составило 85,72%. Безусловно победитель", - сказал Даниленко журналистам, отметив, что обработаны все протоколы комиссий.
На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов: врио губернатора города Михаил Развожаев (от "Единой России"), вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (от ЛДПР), Александр Романович (от "Справедливой России"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Анастасия Романенко ("Демократическая партия России") и Ярослав Яковенко (от "Партии прогресса").
По итогам голосования, кандидат Илья Журавлев набрал 4,95% голосов, Иван Ермаков– 2,62%, Александра Романенко – 1,91%, Александр Романович – 1,73%, Ярослав Яковенко - 0,84% голосов.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
1430006
Обсудить 1
Единый день голосования — 2020Единая РоссияМихаил РазвожаевСевастопольПолитика
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