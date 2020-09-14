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Эксперт оценил идею о выдаче водительских прав с 16 лет
Подросткам можно разрешить получать права и садиться за руль с 16 лет для езды, например, по проселочным дорогам и только в сопровождении родителей, считает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:17
2020-09-14T13:17
сильная россия
василий власов
михаил черников
антон цветков ("сильная россия")
авто
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Подросткам можно разрешить получать права и садиться за руль с 16 лет для езды, например, по проселочным дорогам и только в сопровождении родителей, считает председатель общероссийского движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>.Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя."К снижению возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет я отношусь очень осторожно, можно разрешить, но, например, с определенными ограничениями: подростки могут управлять авто только по проселочным дорогам и только при наличии одного из родителей с правами рядом на переднем сиденье. Многие взрослые обучают детей вождению как раз примерно в этом возрасте, на дачах или в поселках, где нет интенсивного движения и почти нет пешеходов", - сказал РИА Новости Цветков.Он отметил, что обладание "подростковыми" водительскими правами и наличие одного из родителей рядом на переднем сиденье налагают ответственность, и подростки могут начать ее чувствовать до получения "взрослых" прав. У них появится желание дополнительно вникнуть в ПДД, чтобы хорошо сдать экзамен и получить желанную "корочку", а два года передвижения по проселочным дорогам научат "чувствовать" руль и габариты авто, считает Цветков."Когда им исполнится 18 лет, и они смогут выезжать самостоятельно в город и на трассу, мы получим большое количество уже подготовленных, аккуратных водителей, что, несомненно, поспособствует снижению количества ДТП на дорогах у первогодок. Хотя надо помнить, что самый опасный именно второй год вождения, когда складывается ложное впечатление о наличия достаточных навыков и опыта вождения", - добавил Цветков.
https://ria.ru/20200914/osago-1577203829.html
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сильная россия, василий власов, михаил черников, антон цветков ("сильная россия"), авто, госдума рф, общество

Эксперт оценил идею о выдаче водительских прав с 16 лет

13:17 14.09.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подросткам можно разрешить получать права и садиться за руль с 16 лет для езды, например, по проселочным дорогам и только в сопровождении родителей, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.
Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.
"К снижению возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет я отношусь очень осторожно, можно разрешить, но, например, с определенными ограничениями: подростки могут управлять авто только по проселочным дорогам и только при наличии одного из родителей с правами рядом на переднем сиденье. Многие взрослые обучают детей вождению как раз примерно в этом возрасте, на дачах или в поселках, где нет интенсивного движения и почти нет пешеходов", - сказал РИА Новости Цветков.
Он отметил, что обладание "подростковыми" водительскими правами и наличие одного из родителей рядом на переднем сиденье налагают ответственность, и подростки могут начать ее чувствовать до получения "взрослых" прав. У них появится желание дополнительно вникнуть в ПДД, чтобы хорошо сдать экзамен и получить желанную "корочку", а два года передвижения по проселочным дорогам научат "чувствовать" руль и габариты авто, считает Цветков.
"Когда им исполнится 18 лет, и они смогут выезжать самостоятельно в город и на трассу, мы получим большое количество уже подготовленных, аккуратных водителей, что, несомненно, поспособствует снижению количества ДТП на дорогах у первогодок. Хотя надо помнить, что самый опасный именно второй год вождения, когда складывается ложное впечатление о наличия достаточных навыков и опыта вождения", - добавил Цветков.
Полисы ОСАГО - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Сильная РоссияВасилий ВласовМихаил ЧерниковАнтон Цветков ("Сильная Россия")АвтоГосдума РФОбщество
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