https://ria.ru/20200914/prava-1577208230.html

Эксперт оценил идею о выдаче водительских прав с 16 лет

Подросткам можно разрешить получать права и садиться за руль с 16 лет для езды, например, по проселочным дорогам и только в сопровождении родителей, считает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:17

2020-09-14T13:17

2020-09-14T13:17

сильная россия

василий власов

михаил черников

антон цветков ("сильная россия")

авто

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Подросткам можно разрешить получать права и садиться за руль с 16 лет для езды, например, по проселочным дорогам и только в сопровождении родителей, считает председатель общероссийского движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>.Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя."К снижению возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет я отношусь очень осторожно, можно разрешить, но, например, с определенными ограничениями: подростки могут управлять авто только по проселочным дорогам и только при наличии одного из родителей с правами рядом на переднем сиденье. Многие взрослые обучают детей вождению как раз примерно в этом возрасте, на дачах или в поселках, где нет интенсивного движения и почти нет пешеходов", - сказал РИА Новости Цветков.Он отметил, что обладание "подростковыми" водительскими правами и наличие одного из родителей рядом на переднем сиденье налагают ответственность, и подростки могут начать ее чувствовать до получения "взрослых" прав. У них появится желание дополнительно вникнуть в ПДД, чтобы хорошо сдать экзамен и получить желанную "корочку", а два года передвижения по проселочным дорогам научат "чувствовать" руль и габариты авто, считает Цветков."Когда им исполнится 18 лет, и они смогут выезжать самостоятельно в город и на трассу, мы получим большое количество уже подготовленных, аккуратных водителей, что, несомненно, поспособствует снижению количества ДТП на дорогах у первогодок. Хотя надо помнить, что самый опасный именно второй год вождения, когда складывается ложное впечатление о наличия достаточных навыков и опыта вождения", - добавил Цветков.

https://ria.ru/20200914/osago-1577203829.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильная россия, василий власов, михаил черников, антон цветков ("сильная россия"), авто, госдума рф, общество