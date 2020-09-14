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"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:13
2020-09-14T12:50
россия
авто
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Минтранс и <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF" target="_blank">ГИБДД</a> разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал <a href="http://kommersant.ru" target="_blank">"Коммерсант"</a>.В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ.Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках.Подросткам до 14 лет планируется разрешить кататься в этих местах в одиночку, после 14 — пользоваться велополосами и тротуарами, а если их нет, то можно будет выехать на обочину, при этом у средства индивидуальной мобильности должны быть тормоза, фонарь и катафоты.Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20200212/1564574550.html
Лучше бы занялись хроническими нарушителями, которые создают аварии и калечат людей. В СССР за три нарушения лишали прав.
141
То есть передние боковые опять разрешили тонировать?
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россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
россия, авто, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

06:13 14.09.2020 (обновлено: 12:50 14.09.2020)
292386
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДети в салоне автомобиля
Дети в салоне автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дети в салоне автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант".
В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.
В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ.
Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках.
Подросткам до 14 лет планируется разрешить кататься в этих местах в одиночку, после 14 — пользоваться велополосами и тротуарами, а если их нет, то можно будет выехать на обочину, при этом у средства индивидуальной мобильности должны быть тормоза, фонарь и катафоты.
Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2020
12 февраля, 03:20
ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения
37046131010116
Обсудить 23
РоссияАвтоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
Популярные комментарии
Лучше бы занялись хроническими нарушителями, которые создают аварии и калечат людей. В СССР за три нарушения лишали прав.
14 сентября, 07:18
Валерий КритикВалерий Критик
116511117
То есть передние боковые опять разрешили тонировать?
14 сентября, 06:27
Максим ГороховМаксим Горохов
502417257
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