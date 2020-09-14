https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html
"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:13
2020-09-14T06:13
2020-09-14T12:50
россия
авто
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Минтранс и <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF" target="_blank">ГИБДД</a> разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал <a href="http://kommersant.ru" target="_blank">"Коммерсант"</a>.В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ.Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках.Подросткам до 14 лет планируется разрешить кататься в этих местах в одиночку, после 14 — пользоваться велополосами и тротуарами, а если их нет, то можно будет выехать на обочину, при этом у средства индивидуальной мобильности должны быть тормоза, фонарь и катафоты.Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20200212/1564574550.html
Валерий Критик
Лучше бы занялись хроническими нарушителями, которые создают аварии и калечат людей. В СССР за три нарушения лишали прав.
141
Максим Горохов
То есть передние боковые опять разрешили тонировать?
105
23
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Минтранс и ГИБДД
разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант"
.
В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.
В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ.
Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках.
Подросткам до 14 лет планируется разрешить кататься в этих местах в одиночку, после 14 — пользоваться велополосами и тротуарами, а если их нет, то можно будет выехать на обочину, при этом у средства индивидуальной мобильности должны быть тормоза, фонарь и катафоты.
Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения.