https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html

"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Минтранс и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал "Коммерсант". РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T06:13

2020-09-14T06:13

2020-09-14T12:50

россия

авто

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155613/33/1556133317_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4c2945ce18d0f10ed53d1fddf3901e90.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Минтранс и <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF" target="_blank">ГИБДД</a> разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, написал <a href="http://kommersant.ru" target="_blank">"Коммерсант"</a>.В частности, по данным издания, речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 процентов до 70. Тонировка других стекол не нормируется.В машине также можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ.Еще один блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта относят электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и тому подобное. Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках.Подросткам до 14 лет планируется разрешить кататься в этих местах в одиночку, после 14 — пользоваться велополосами и тротуарами, а если их нет, то можно будет выехать на обочину, при этом у средства индивидуальной мобильности должны быть тормоза, фонарь и катафоты.Отдельно отмечается, что на указанных выше средствах нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20200212/1564574550.html

Валерий Критик Лучше бы занялись хроническими нарушителями, которые создают аварии и калечат людей. В СССР за три нарушения лишали прав. 141

Максим Горохов То есть передние боковые опять разрешили тонировать? 105

23

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество