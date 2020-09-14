https://ria.ru/20200914/novosibirsk-1577198363.html

"Единая Россия" потеряла большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:48

2020-09-14T10:48

2020-09-14T14:00

единый день голосования — 2020

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справедливая россия

единая россия

новосибирск

политика

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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" по итогам выборов в Совет депутатов <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> получит 22 или 23 места из 50, следует из данных на <a href="http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> избиркома <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>.В горсовете Новосибирска шестого созыва было также 50 депутатов. Но тогда из них 32 были выдвинуты партией "Единая Россия", 12 — <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, два – <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, один — партией "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>", также в составе созыва было три самовыдвиженца.По предварительным данным облизбиркома, единороссы одерживают победу в 23 округах, кандидаты от КПРФ — в восьми, ЛДПР — в четырех. Самовыдвиженцы, среди которых есть представители оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", побеждают в 13 округах. Еще два места поделили представители партий "Родина" и "Зеленые".На пресс-конференции в понедельник глава облизбиркома Ольга Благо подтвердила, что предварительные данные по выборам в горсовет действительно определены. Пока, по ее словам, нет ясности лишь по одному округу — округу № 35 в Октябрьском районе Новосибирска, где развернулась борьба между самовыдвиженцем, студентом Вячеславом Якименко, и единороссом, вице-спикером горсовета шестого созыва Евгением Яковенко.На одном из участков этого округа возникли претензии к работе к участковой комиссии, однако, как заявила Благо, члены территориальной и городской муниципальной комиссий нарушений не выявили.В результате итоги голосования внесли в систему ГАС "Выборы".Глава облизбиркома также рассказала об инциденте на заседании, на котором кандидаты могут подавать жалобы."Пока не определены результаты, но по той информации, которая мне поступает, кандидат с группой поддержки фактически ведет себя недостойно, громогласно обвиняя участковую и территориальную избирательную комиссию в каких-то подтасовках, не представляя при этом никаких фактических данных", — сказала Благо, не уточнив, о ком именно идет речь.

https://ria.ru/20200817/1575870623.html

https://ria.ru/20200711/1574210885.html

Влад Тёплыйстан Новосибирск уже поумнел, жаль до остальных медленно доходит. 258

Серёга- РУ Ну всё. Сейчас в Новосиб. области и самом городе будет полный бардак. Кто в лес, кто по дрова. Ни согласованности, ни реализации намеченных планов. И кому это выгодно? Только врагам России - либералам. 220

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новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, кпрф, справедливая россия, единая россия, новосибирск, политика