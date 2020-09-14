https://ria.ru/20200914/naznachenie-1576425104.html

Биография Есихидэ Суга

Государственный и политический деятель Японии Ёсихидэ Суга родился 6 декабря 1948 года в префектуре Акита (Япония). РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:15

2020-09-14T10:15

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отставки и назначения - новости

ёсихидэ суга

япония

справки

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Государственный и политический деятель Японии <a href="https://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga" target="_blank">Ёсихидэ Суга</a> родился <a href="https://www.kantei.go.jp/cn/97_abe/meibo/daijin/suga_yoshihide.html" target="_blank">6 декабря 1948 года</a> в префектуре Акита (Япония). В 1973 году <a href="http://www.sugayoshihide.gr.jp/profile1.html" target="_blank">окончил</a> юридический факультет университета Хосэй в Токио.С 1975 года в течение 11 лет был секретарем депутата палаты представителей, с 1984 года работал в министерстве внешней торговли и промышленности.В 1987 году стал членом городского совета Иокогамы.В 1996 году был впервые избран в Палату представителей, в последующем неоднократно переизбирался.В 1997 году возглавил отделение Либерально-демократической партии в Иокогаме.С 2001 года – заместитель генерального секретаря Либерально-демократической партии.С 2002 года – парламентский вице-министр земли, инфраструктуры и транспорта.С 2003 года – парламентский вице-министр экономики, торговли и промышленности.С ноября 2005 года – старший вице-министр внутренних дел и коммуникаций в третьем кабинете Дзюнъитиро Коидзуми.В 2006-2007 годах <a href="https://japan.kantei.go.jp/97_abe/meibo/daijin/suga_yoshihide.html" target="_blank">занимал</a> должность министра внутренних дел и коммуникаций в первом кабинете Синдзо Абэ.С октября 2007 года – заместитель председателя Либерально-демократической партии.С сентября 2012 года – заместитель генерального секретаря Либерально-демократической партии.<a href="https://japan.kantei.go.jp/97_abe/meibo/daijin/suga_yoshihide.html" target="_blank">С декабря 2012 года</a> – главный секретарь кабинета министров.2 сентября 2020 года Ёсихидэ Суга <a href="https://ria.ru/20200902/premer-ministr-1576618034.html" target="_blank">объявил</a> о своем решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей Либерально-демократической партии и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 14 сентября 2020 года Ёсихидэ Суга был <a href="https://ria.ru/20200914/yaponiya-1577193984.html" target="_blank">избран</a> лидером правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП). <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставки и назначения - новости, ёсихидэ суга, япония, справки