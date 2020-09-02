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https://ria.ru/20200902/premer-ministr-1576618034.html
Генсек правительства Японии Суга будет участвовать в выборах премьера
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:13
2020-09-02T11:58
отставка синдзо абэ
ёсихидэ суга
фумио кисида
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 2 сен - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь кабинета министров Японии <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей Либерально-демократической партии и премьер-министра Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Абэ сложит свои полномочия, намереваясь уйти по состоянию здоровья. Выборы нового председателя Либерально-демократической партии, который станет премьер-министром страны, намечены на 14 сентября, а 16 числа ожидается утверждение в парламенте нового главы японского правительства.Кандидат в преемники Синдзо Абэ на посту главы Либерально-демократической партии и премьера Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не намерен менять курс на заключение мирного договора с Россией."Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет", - сказал Суга на пресс-конференции в среду, официально выдвинув свою кандидатуру на пост председателя ЛДП.На пост главы ЛДП и одновременно премьера помимо Суги претендуют еще два человека - накануне свои кандидатуры выдвинули бывший министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> и бывший экс-министр обороны Сигэру Исиба.Новый глава партии будет находиться на посту до конца срока, который был отведен для Синдзо Абэ, то есть до сентября 2021 года.Предвыборная кампания в ЛДП начнется 8 сентября. Правящая партия решила, что голосовать за нового председателя будут 394 ее законодателя и 141 делегат от регионов вместо всех 1,08 миллиона членов партии. Как сообщило агентство Киодо, сократить число участников голосования пришлось для ускорения процесса, поскольку преемника нужно выбрать быстро.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576456780.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576436553.html
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отставка синдзо абэ, ёсихидэ суга, фумио кисида, синдзо абэ, япония, в мире

Генсек правительства Японии Суга будет участвовать в выборах премьера

11:13 02.09.2020 (обновлено: 11:58 02.09.2020)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
ТОКИО, 2 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей Либерально-демократической партии и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Абэ сложит свои полномочия, намереваясь уйти по состоянию здоровья. Выборы нового председателя Либерально-демократической партии, который станет премьер-министром страны, намечены на 14 сентября, а 16 числа ожидается утверждение в парламенте нового главы японского правительства.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 22:13Сказано в эфире
Ход самурая: почему премьер-министр Абэ ушел в отставку?Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку. Японский премьер – рекордсмен своей страны по времени пребывания на посту. Он возглавлял кабмин с декабря 2012 года. Причиной отставки Абэ стали проблемы со здоровьем. За последнее время премьер дважды лежал в больнице.
"Правая рука" Абэ, 71-летний Ёсихидэ Суга прослужил почти восемь лет на посту генерального секретаря кабинета министров, выступая на брифингах с разъяснениями политики правительства.
Кандидат в преемники Синдзо Абэ на посту главы Либерально-демократической партии и премьера Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не намерен менять курс на заключение мирного договора с Россией.
"Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет", - сказал Суга на пресс-конференции в среду, официально выдвинув свою кандидатуру на пост председателя ЛДП.
На пост главы ЛДП и одновременно премьера помимо Суги претендуют еще два человека - накануне свои кандидатуры выдвинули бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший экс-министр обороны Сигэру Исиба.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 15:00Сказано в эфире
"Сонм претендентов". Эксперт рассказал, кто может занять кресло Абэ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что покидает свой пост из-за плохого самочувствия. Его отставку прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Новый глава партии будет находиться на посту до конца срока, который был отведен для Синдзо Абэ, то есть до сентября 2021 года.
Предвыборная кампания в ЛДП начнется 8 сентября. Правящая партия решила, что голосовать за нового председателя будут 394 ее законодателя и 141 делегат от регионов вместо всех 1,08 миллиона членов партии. Как сообщило агентство Киодо, сократить число участников голосования пришлось для ускорения процесса, поскольку преемника нужно выбрать быстро.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 10:22
Эксперт оценил влияние ухода Абэ на переговоры по Курилам
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Отставка Синдзо АбэЁсихидэ СугаФумио КисидаСиндзо АбэЯпонияВ мире
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