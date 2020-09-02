https://ria.ru/20200902/premer-ministr-1576618034.html

Генсек правительства Японии Суга будет участвовать в выборах премьера

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:13

2020-09-02T11:13

2020-09-02T11:58

отставка синдзо абэ

ёсихидэ суга

фумио кисида

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 2 сен - РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь кабинета министров Японии <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a> объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей Либерально-демократической партии и премьер-министра Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Абэ сложит свои полномочия, намереваясь уйти по состоянию здоровья. Выборы нового председателя Либерально-демократической партии, который станет премьер-министром страны, намечены на 14 сентября, а 16 числа ожидается утверждение в парламенте нового главы японского правительства.Кандидат в преемники Синдзо Абэ на посту главы Либерально-демократической партии и премьера Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не намерен менять курс на заключение мирного договора с Россией."Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет", - сказал Суга на пресс-конференции в среду, официально выдвинув свою кандидатуру на пост председателя ЛДП.На пост главы ЛДП и одновременно премьера помимо Суги претендуют еще два человека - накануне свои кандидатуры выдвинули бывший министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> и бывший экс-министр обороны Сигэру Исиба.Новый глава партии будет находиться на посту до конца срока, который был отведен для Синдзо Абэ, то есть до сентября 2021 года.Предвыборная кампания в ЛДП начнется 8 сентября. Правящая партия решила, что голосовать за нового председателя будут 394 ее законодателя и 141 делегат от регионов вместо всех 1,08 миллиона членов партии. Как сообщило агентство Киодо, сократить число участников голосования пришлось для ускорения процесса, поскольку преемника нужно выбрать быстро.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576456780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/abe-1576436553.html

https://ria.ru/20200828/kurily-1576412889.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, ёсихидэ суга, фумио кисида, синдзо абэ, япония, в мире