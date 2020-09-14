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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html
Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада
Ситуация с госпитализацией Алексея Навального может использоваться Западом как предлог для усиления санкционного давления на Москву, заявил глава российского... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T21:53
2020-09-14T23:33
генеральная прокуратура рф
москва
госпитализация алексея навального
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Ситуация с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> может использоваться Западом как предлог для усиления санкционного давления на Москву, заявил глава российского <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в эфире телеканала <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>."Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", — отметил он.По словам Лаврова, западные партнеры "перешли все приличия и рамки разумного"."Нам говорят: "Вы не верите немецким специалистам <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундесвера</a>? Как такое может быть?" — отметил дипломат.Он напомнил, что еще 27 августа российская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> направила немецкой стороне запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, однако до сих пор ответа на него нет.Министр добавил, согласно российскому законодательству нельзя просто "поверить на слово" и открыть уголовное дело. Для этого должны быть соблюдены определенные процедуры, в частности доследственная проверка."Загадочная история", — заключил Лавров.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не было обнаружено.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/navalnyy-1577210812.html
Надо было сразу открыть уголовное дело по подозрению в отравлении, а не изворачиваться, типа диабет, самогон палёный...чувак всё-таки политический деятель...
12
Я хоть и не поддерживаю Алексея даже на 90%, но он именно политический деятель и имеет вес. Иначе, согласитесь, мы его не обсуждали бы и столько троллей его не пасли.
12
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москва
германия
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генеральная прокуратура рф, москва, госпитализация алексея навального, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, общество

Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

21:53 14.09.2020 (обновлено: 23:33 14.09.2020)
3878
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуация с госпитализацией Алексея Навального может использоваться Западом как предлог для усиления санкционного давления на Москву, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала RTVI.
"Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", — отметил он.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 15:49
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
По словам Лаврова, западные партнеры "перешли все приличия и рамки разумного".
"Нам говорят: "Вы не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть?" — отметил дипломат.
Он напомнил, что еще 27 августа российская Генпрокуратура направила немецкой стороне запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, однако до сих пор ответа на него нет.
Министр добавил, согласно российскому законодательству нельзя просто "поверить на слово" и открыть уголовное дело. Для этого должны быть соблюдены определенные процедуры, в частности доследственная проверка.
"Загадочная история", — заключил Лавров.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не было обнаружено.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 14:04Сказано в эфире
"Берлин лукавит". Александр Рар о новой экспертизе анализов НавальногоВ Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Алексея Навального, отметив, что специалисты ОЗХО подтвердили отравление. В эфире радио Sputnik немецкий политолог Александр Рар сказал, что негативно относится к этой информации, и объяснил почему.
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Генеральная прокуратура РФМоскваГоспитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияОбщество
Популярные комментарии
Надо было сразу открыть уголовное дело по подозрению в отравлении, а не изворачиваться, типа диабет, самогон палёный...чувак всё-таки политический деятель...
14 сентября, 22:16
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
500025
Я хоть и не поддерживаю Алексея даже на 90%, но он именно политический деятель и имеет вес. Иначе, согласитесь, мы его не обсуждали бы и столько троллей его не пасли.
14 сентября, 22:31
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
600006
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