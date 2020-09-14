https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html

Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада

Ситуация с госпитализацией Алексея Навального может использоваться Западом как предлог для усиления санкционного давления на Москву, заявил глава российского... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T21:53

2020-09-14T21:53

2020-09-14T23:33

генеральная прокуратура рф

москва

госпитализация алексея навального

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Ситуация с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> может использоваться Западом как предлог для усиления санкционного давления на Москву, заявил глава российского <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в эфире телеканала <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>."Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", — отметил он.По словам Лаврова, западные партнеры "перешли все приличия и рамки разумного"."Нам говорят: "Вы не верите немецким специалистам <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундесвера</a>? Как такое может быть?" — отметил дипломат.Он напомнил, что еще 27 августа российская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> направила немецкой стороне запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, однако до сих пор ответа на него нет.Министр добавил, согласно российскому законодательству нельзя просто "поверить на слово" и открыть уголовное дело. Для этого должны быть соблюдены определенные процедуры, в частности доследственная проверка."Загадочная история", — заключил Лавров.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не было обнаружено.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/navalnyy-1577210812.html

Влад Тёплыйстан Надо было сразу открыть уголовное дело по подозрению в отравлении, а не изворачиваться, типа диабет, самогон палёный...чувак всё-таки политический деятель... 12

Влад Тёплыйстан Я хоть и не поддерживаю Алексея даже на 90%, но он именно политический деятель и имеет вес. Иначе, согласитесь, мы его не обсуждали бы и столько троллей его не пасли. 12

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москва

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, москва, госпитализация алексея навального, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, общество