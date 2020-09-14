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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237280.html
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T21:40
2020-09-14T22:32
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Анонимные источники агентства <a href="https://ru.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтер</a> сообщили, что врачи скорой помощи в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.По словам трех источников агентства, первые анализы на глюкозу, которые были взяты у Навального в Омске врачами скорой помощи еще до госпитализации, якобы показали результат в пределах нормы - 3-5 миллимоль на литр. "Диабета не было, все сразу проверили и исключили… Показатель был в норме, с углеводным обменом проблем не было", - утверждает источник агентства.Два других источника Рейтер заявили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным. Кроме того, четверо из пяти источников агентства заявили, что врачи скорой помощи якобы наблюдали симптомы отравления, в том числе ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ. Несколько анонимных источников сообщили, что врачи исключили диабетическую кому и инсульт в первые 12 минут после приземления самолета с Навальным в Омске.При этом Рейтер отмечает, что не проводило независимую проверку результатов анализов, проведенных врачами скорой помощи.При этом главный токсиколог Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев открыто опровергает эти заявления."Нет, это неправда, бригада скорой помощи увидела сахар на уровне 13 миллимоль на литр. Параметры обмена веществ определяется только с помощью биохимического анализа, который можно провести только в больнице", - указал Сабаев в комментарии для Рейтер.Сабаев также добавил, что врачи скорой помощи не вводили Навальному антидот атропин. То, что атропин не был введен Навальному, также утверждают три источника агентства. По их словам, врачи скорой помощи, увидев признаки отравления, сказали, что ввели Навальному на аэродроме несколько инъекций для лечения его симптомов, но это был не атропин, "так как они не подозревали такого отравления".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200914/seibert-1577236018.html
https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577228408.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html
"СМИ сообщили о ступоре Навального" - Да он в ступоре и родился, и учился, и женился, и...В ступоре - это нормальное состояние оппозиционеров.
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Почему наши врачи должны оправдываться перед анонимными источниками? И когда наши анонимные источники скажут, что навального отравила бнд после прибытия в Берлин?
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

21:40 14.09.2020 (обновлено: 22:32 14.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
По словам трех источников агентства, первые анализы на глюкозу, которые были взяты у Навального в Омске врачами скорой помощи еще до госпитализации, якобы показали результат в пределах нормы - 3-5 миллимоль на литр. "Диабета не было, все сразу проверили и исключили… Показатель был в норме, с углеводным обменом проблем не было", - утверждает источник агентства.
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Два других источника Рейтер заявили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным. Кроме того, четверо из пяти источников агентства заявили, что врачи скорой помощи якобы наблюдали симптомы отравления, в том числе ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ. Несколько анонимных источников сообщили, что врачи исключили диабетическую кому и инсульт в первые 12 минут после приземления самолета с Навальным в Омске.
При этом Рейтер отмечает, что не проводило независимую проверку результатов анализов, проведенных врачами скорой помощи.
При этом главный токсиколог Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев открыто опровергает эти заявления.
"Нет, это неправда, бригада скорой помощи увидела сахар на уровне 13 миллимоль на литр. Параметры обмена веществ определяется только с помощью биохимического анализа, который можно провести только в больнице", - указал Сабаев в комментарии для Рейтер.
Сабаев также добавил, что врачи скорой помощи не вводили Навальному антидот атропин. То, что атропин не был введен Навальному, также утверждают три источника агентства. По их словам, врачи скорой помощи, увидев признаки отравления, сказали, что ввели Навальному на аэродроме несколько инъекций для лечения его симптомов, но это был не атропин, "так как они не подозревали такого отравления".
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
"СМИ сообщили о ступоре Навального" - Да он в ступоре и родился, и учился, и женился, и...В ступоре - это нормальное состояние оппозиционеров.
14 сентября, 21:45
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
747111250
Почему наши врачи должны оправдываться перед анонимными источниками? И когда наши анонимные источники скажут, что навального отравила бнд после прибытия в Берлин?
14 сентября, 21:45
Zlydennemets ThreeZlydennemets Three
81001331
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