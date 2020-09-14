https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577233542.html

В МИД прокомментировали совет Мааса обратиться в ОЗХО из-за Навального

Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Москве стоит обращаться в ОЗХО по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным - это отговорка, заявила... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:52

2020-09-14T19:52

2020-09-14T20:39

госпитализация алексея навального

хайко маас

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

мид германии

москва

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_d2821da65368d01c730233b5abf74647.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Заявление главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> стоит обращаться в ОЗХО по ситуации с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> - это отговорка, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее в понедельник Маас заявил, что ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, Россия может обратиться в организацию.По ее словам, если у Берлина есть серьезные факты, "которые нам предъявляются как факты", и есть уже два запроса по линии правоохранительных органов, "то что может быть банальнее, проще, правдивее, честнее и правильнее просто их передать российской стороне"."Я думаю, что, к сожалению, цепь этих странностей не прервется", - добавила Захарова.<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> ранее передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО. Постпред РФ при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> заявлял, что никакие материалы по ситуации вокруг Навального в ОЗХО не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в первую очередь Германии нужно было ответить на запрос Генеральной прокуратуры России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об отравлении Навального.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577226769.html

Jein Butyaeva А Германия не обязана ничего передавать РФ. При обнаружении боевого отравляющего вещества Германия как член ОЗХО обязана сообщить о этом в ОЗХО, и пусть там разбираются. 44

Лето Господне И Россия не обязана была ничего передавать Германии. А передала. Вот ведь счастье для одноклеточных и беспозвоночных. 27

4

москва

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, хайко маас, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, москва, германия, в мире