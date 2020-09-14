В МИД прокомментировали совет Мааса обратиться в ОЗХО из-за Навального
19:52 14.09.2020 (обновлено: 20:39 14.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Москве стоит обращаться в ОЗХО по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным - это отговорка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в понедельник Маас заявил, что ОЗХО будет проводить расследование в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, Россия может обратиться в организацию.
"Мы увидели сегодня заявление господина Мааса относительно того, цитирую, "за всеми данными, которые ожидает Россия, ей следует обращаться в ОЗХО". Извините, это просто какая-то настоящая отговорка, это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которую мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражение покрепче, потому что так нельзя", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, если у Берлина есть серьезные факты, "которые нам предъявляются как факты", и есть уже два запроса по линии правоохранительных органов, "то что может быть банальнее, проще, правдивее, честнее и правильнее просто их передать российской стороне".
"Я думаю, что, к сожалению, цепь этих странностей не прервется", - добавила Захарова.
Германия ранее передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО. Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявлял, что никакие материалы по ситуации вокруг Навального в ОЗХО не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в первую очередь Германии нужно было ответить на запрос Генеральной прокуратуры России.
7 сентября, 20:36Сказано в эфире"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.