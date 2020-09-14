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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577226769.html
Лавров объяснил, почему в России не завели уголовное дело по Навальному
У России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:33
2020-09-14T21:07
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
происшествия
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> У России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, заявил министр иностранных дел РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", - сказал Лавров в эфире телеканала <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>.На прошлой неделе генпрокуратура Берлина сообщила, что приняла в работу запрос о правовой помощи, направленный Россией еще в конце августа, по ситуации с Навальным.Россия пока не может предпринять больше, чем уже сделано, для выяснения обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, продолжил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело (но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны), что бы было предпринято с самого начала, когда это произошло? Опросили бы пилота, пассажиров самолета, врачей. Узнали бы, что врачи выяснили на этапе, когда Навальный был доставлен в омскую больницу, какие препараты использовались. Опросили бы тех, кто с ним общался", - сказала министр в интервью каналу RTVI.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577224995.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577216550.html
Ну не могут они завести уголовное дело ! Не могут никак !! Тут парень в церкви прикупил-и сразу уголовное дело открыли . А в случае с отравлением лидера оппозиции-нет . Не не могут , а не хотят .
41
Прискорбно что наш министр иностранных дел не знает элементарных законов, хотя мог справиться и в органах. Статья 140 УПК РФ гласит: 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
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германия
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия, политика

Лавров объяснил, почему в России не завели уголовное дело по Навальному

17:33 14.09.2020 (обновлено: 21:07 14.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", - сказал Лавров в эфире телеканала RTVI.

"Возвращаясь к нашей доследственной проверке. Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны", - подчеркнул он.

На прошлой неделе генпрокуратура Берлина сообщила, что приняла в работу запрос о правовой помощи, направленный Россией еще в конце августа, по ситуации с Навальным.
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Россия пока не может предпринять больше, чем уже сделано, для выяснения обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, продолжил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело (но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны), что бы было предпринято с самого начала, когда это произошло? Опросили бы пилота, пассажиров самолета, врачей. Узнали бы, что врачи выяснили на этапе, когда Навальный был доставлен в омскую больницу, какие препараты использовались. Опросили бы тех, кто с ним общался", - сказала министр в интервью каналу RTVI.

"И все это было сделано: опросили тех пятерых, которые сопровождали его и участвовали в мероприятиях предыдущих дней до того, как А.Навальный сел в самолет; опросили тех, кто ожидал вылета в Москву из Томска и угощался с ним в баре, выяснили, что они заказывали, что он пил. Шестая сопровождавшая его дама, как вы знаете, сбежала. Говорят, именно она передала бутылку в немецкую лабораторию. Все это сделано. Если бы даже все это называлось "уголовным делом", большего мы предпринять не можем", - подчеркнул министр.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Обсудить 18
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияПроисшествияПолитика
Популярные комментарии
Ну не могут они завести уголовное дело ! Не могут никак !! Тут парень в церкви прикупил-и сразу уголовное дело открыли . А в случае с отравлением лидера оппозиции-нет . Не не могут , а не хотят .
14 сентября, 17:43
Олег КовалёвОлег Ковалёв
9001130
Прискорбно что наш министр иностранных дел не знает элементарных законов, хотя мог справиться и в органах. Статья 140 УПК РФ гласит: 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
14 сентября, 17:45
Алексей ВеселинАлексей Веселин
5101026
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