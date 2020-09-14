https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577219924.html

Немецкие врачи заявили, что состояние Навального улучшается

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, его полностью отключили от аппарата ИВЛ, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:02

2020-09-14T16:02

2020-09-14T21:35

алексей навальный

госпитализация алексея навального

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> продолжает улучшаться, его полностью отключили от аппарата ИВЛ, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite.В больнице также отметили, что пациент становится все более мобильным и уже встает с постели.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a> подтвердили данные германских коллег.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577217974.html

Иван Грозный Чудеса, Бабченко 2.0! "Новичек" войдет в историю как самое не отравляющие боевое вещество) 215

Akmal Xxx Значит он им нужен зачем то еще.Будут готовить из него Тихановскую 138

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германия

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, госпитализация алексея навального, германия, в мире