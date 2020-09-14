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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577219924.html
Немецкие врачи заявили, что состояние Навального улучшается
Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, его полностью отключили от аппарата ИВЛ, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:02
2020-09-14T21:35
алексей навальный
госпитализация алексея навального
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости.</strong> Состояние <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> продолжает улучшаться, его полностью отключили от аппарата ИВЛ, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite.В больнице также отметили, что пациент становится все более мобильным и уже встает с постели.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a> подтвердили данные германских коллег.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577217974.html
Чудеса, Бабченко 2.0! "Новичек" войдет в историю как самое не отравляющие боевое вещество)
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Значит он им нужен зачем то еще.Будут готовить из него Тихановскую
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алексей навальный, госпитализация алексея навального, германия, в мире

Немецкие врачи заявили, что состояние Навального улучшается

16:02 14.09.2020 (обновлено: 21:35 14.09.2020)
31227
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором, предположительно, был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором, предположительно, был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Экипаж скорой помощи, на котором, предположительно, был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине Алексей Навальный
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, его полностью отключили от аппарата ИВЛ, сообщила пресс-служба берлинской клиники Charite.
В больнице также отметили, что пациент становится все более мобильным и уже встает с постели.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Сегодня немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные германских коллег.
Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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10030283870
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Алексей НавальныйГоспитализация Алексея НавальногоГерманияВ мире
Популярные комментарии
Чудеса, Бабченко 2.0! "Новичек" войдет в историю как самое не отравляющие боевое вещество)
14 сентября, 16:07
Иван ГрозныйИван Грозный
1434510125
Значит он им нужен зачем то еще.Будут готовить из него Тихановскую
14 сентября, 16:14
Akmal XxxAkmal Xxx
664300227
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