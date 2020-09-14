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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
Новые заявления Запада об "отравлении" Алексея Навального не имеют никакой доказательной базы, заявил РИА Новости главный токсиколог Омской области и Сибирского РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:49
2020-09-14T16:26
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости.</strong> Новые заявления Запада об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не имеют никакой доказательной базы, заявил РИА Новости главный токсиколог <u><a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/">Омской области</a></u> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.В понедельник немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u> подтвердили данные германских коллег о том, что россиянина отравили "Новичком". Собеседник агентства напомнил, что омские медики не получили ответ на запрос, который отправляли в Charite."Прошло уже &lt;…&gt; на этой неделе будет месяц, и ничего, тишина. Так что я не знаю, что там выдумывают. Может, завтра скажут, что еще пять лабораторий подтвердили. Гадание на кофейной гуще, какое-то шоу по понедельникам. Что-то выкидывают, но не специалистам, которые делают запросы, а в средства массовой информации", — сказал он.Сабаев 8 сентября сообщал журналистам, что причиной тяжелого состояния Навального однозначно стало не отравление "Новичком", а быстро прогрессирующая метаболическая кома, случившаяся в результате глубоких нарушений обмена веществ. Он отмечал, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у Навального, проводились в омских и федеральных экспертных лабораториях. Сибирские врачи были готовы предоставить всю информацию по динамике анализов немецким коллегам, но они не выходят на контакт.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/navalnyy-1577212315.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577215864.html
https://ria.ru/20200913/onf-1577165586.html
Немцы взяли пример с дикарей с Британских островов. Загнивающая западная цивилизация.......
129
Что Навальный, что донецкий Боинг - все эти эксперды будут говорить только угодное Госдепу.
128
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швеция
москва
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального

15:49 14.09.2020 (обновлено: 16:26 14.09.2020)
22022
© REUTERS / Fabrizio BenschСотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Новые заявления Запада об "отравлении" Алексея Навального не имеют никакой доказательной базы, заявил РИА Новости главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
В понедельник немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные германских коллег о том, что россиянина отравили "Новичком".

"Мало ли что говорят. Где доказательная база? Есть такое понятие в нашей сфере — доказательная медицина, когда все пазлы сходятся и вытекает общая картина. <…> Если они настаивают на том, что было совершено правонарушение или преступление в отношении человека, то в этой связи все должно быть логично и последовательно. Предоставить материалы, медицинскую документацию, сведения и так далее. <…> Но ничего этого нет", — прокомментировал Сабаев.

Собеседник агентства напомнил, что омские медики не получили ответ на запрос, который отправляли в Charite.
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"Прошло уже <…> на этой неделе будет месяц, и ничего, тишина. Так что я не знаю, что там выдумывают. Может, завтра скажут, что еще пять лабораторий подтвердили. Гадание на кофейной гуще, какое-то шоу по понедельникам. Что-то выкидывают, но не специалистам, которые делают запросы, а в средства массовой информации", — сказал он.
Сабаев 8 сентября сообщал журналистам, что причиной тяжелого состояния Навального однозначно стало не отравление "Новичком", а быстро прогрессирующая метаболическая кома, случившаяся в результате глубоких нарушений обмена веществ. Он отмечал, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у Навального, проводились в омских и федеральных экспертных лабораториях. Сибирские врачи были готовы предоставить всю информацию по динамике анализов немецким коллегам, но они не выходят на контакт.
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Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Немцы взяли пример с дикарей с Британских островов. Загнивающая западная цивилизация.......
14 сентября, 15:58
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
12400005
Что Навальный, что донецкий Боинг - все эти эксперды будут говорить только угодное Госдепу.
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