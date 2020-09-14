https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577218681.html

Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального

Новые заявления Запада об "отравлении" Алексея Навального не имеют никакой доказательной базы, заявил РИА Новости главный токсиколог Омской области и Сибирского РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:49

2020-09-14T15:49

2020-09-14T16:26

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости.</strong> Новые заявления Запада об "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не имеют никакой доказательной базы, заявил РИА Новости главный токсиколог <u><a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/">Омской области</a></u> и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.В понедельник немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u> подтвердили данные германских коллег о том, что россиянина отравили "Новичком". Собеседник агентства напомнил, что омские медики не получили ответ на запрос, который отправляли в Charite."Прошло уже <…> на этой неделе будет месяц, и ничего, тишина. Так что я не знаю, что там выдумывают. Может, завтра скажут, что еще пять лабораторий подтвердили. Гадание на кофейной гуще, какое-то шоу по понедельникам. Что-то выкидывают, но не специалистам, которые делают запросы, а в средства массовой информации", — сказал он.Сабаев 8 сентября сообщал журналистам, что причиной тяжелого состояния Навального однозначно стало не отравление "Новичком", а быстро прогрессирующая метаболическая кома, случившаяся в результате глубоких нарушений обмена веществ. Он отмечал, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у Навального, проводились в омских и федеральных экспертных лабораториях. Сибирские врачи были готовы предоставить всю информацию по динамике анализов немецким коллегам, но они не выходят на контакт.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/navalnyy-1577212315.html

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577215864.html

https://ria.ru/20200913/onf-1577165586.html

Егор Панкратов Немцы взяли пример с дикарей с Британских островов. Загнивающая западная цивилизация....... 129

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия