Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577215864.html
Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Алексеем... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:17
2020-09-14T21:44
госпитализация алексея навального
россия
эммануэль макрон
владимир путин
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035981_0:371:2854:1976_1400x0_80_0_0_88dabc3f5750c50d339916c612d312f9.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в беседе с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> требуется передача из ФРГ в Россию материалов, сообщает пресс-служба Кремля.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры Российской Федерации от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200914/konflikt-1577167607.html
Это означает, что расследования в России не будет.
200
ну надо же! ОН пытается диктовать условия... за державу обидно
179
77
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035981_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b273dcac01c38df92dece6b4efcb80d2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, эммануэль макрон, владимир путин, германия, происшествия

Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным

15:17 14.09.2020 (обновлено: 21:44 14.09.2020)
22888
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, которым, предположительно, был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, которым, предположительно, был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Экипаж скорой помощи, которым, предположительно, был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине Алексей Навальный
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным требуется передача из ФРГ в Россию материалов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами", — говорится в сообщении.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 08:00
Конфликт с Берлином: Германия балансирует на грани большой ошибки
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры Российской Федерации от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
4232221236
Обсудить 77
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Это означает, что расследования в России не будет.
14 сентября, 15:18
Igor Rod'koIgor Rod'ko
394234126
ну надо же! ОН пытается диктовать условия... за державу обидно
14 сентября, 15:22
Сергей ВеселовСергей Веселов
423119123
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Гаубица XM2001 Crusader
США в разы сократили время удара по России
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Регулятор Дании высказал позицию по "Северному потоку — 2"
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Алексей Навальный
Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
Купол над зданием Рейхстага в Берлине
"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
Кадры перехвата бомбардировщиков ВВС США над Черным морем
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Алексей Навальный
Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Лента новостейМолния