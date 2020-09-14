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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577211562.html
В Германии рассказали о работе с ОЗХО по Навальному
Правительство Германии "продвинулось на шаг вперед" в совместной работе с Организацией по запрещению химического оружия по делу российского блогера Алексея... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:20
2020-09-14T21:18
штеффен зайберт
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
германия
в мире
политика
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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство Германии "продвинулось на шаг вперед" в совместной работе с Организацией по запрещению химического оружия по делу российского блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.В понедельник правительство ФРГ сообщило, что запросило поддержку <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">ОЗХО</a> по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные немецких специалистов о том, что блогер был отравлен вещество группы "Новичок".Он подчеркнул, что речь идет о задействовании статьи VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. Статья касается работы Технического секретариата ОЗХО и гласит, что он "оказывает техническую помощь государствам-участникам и производит для них техническую оценку в ходе осуществления положений настоящей Конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов".Представитель МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_mariya-adebar" target="_blank">Мария Адебар</a> подчеркнула, что специалисты ОЗХО "самостоятельно" взяли пробы Навального и начинают процесс по статье VIII 38 (е).Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111972.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Ну, то-есть, опять ни о чём. Никак не хотят сравнить результаты клиник бундесвера и Омска. Вместо этого засылают в ОЗХО и разные страны свои "результаты". Там их, естественно, подтвердят, какие сомнения? Так ведь и результаты омской клиники подтвердят, если получат их...и если не добавят в них кое-чего "убедительно доказывающего" :) Явный отказ от сравнения анализов и вообще любого сотрудничества с Россией - это игра краплёными картами.
18
Немецкие пробы посмотрели все, кто хотел. Куда же пропали кристально чистые российские пробы, что их никто не видел? Может у главврача под ковер закатились?
13
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германия
РИА Новости
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штеффен зайберт, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, в мире, политика

В Германии рассказали о работе с ОЗХО по Навальному

14:20 14.09.2020 (обновлено: 21:18 14.09.2020)
4059
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство Германии "продвинулось на шаг вперед" в совместной работе с Организацией по запрещению химического оружия по делу российского блогера Алексея Навального, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
В понедельник правительство ФРГ сообщило, что запросило поддержку ОЗХО по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные немецких специалистов о том, что блогер был отравлен вещество группы "Новичок".

"Мы в тесном контакте с ОЗХО с того момента, когда получили несомненные результаты специальной лаборатории бундесвера. А теперь это продвинулось на один шаг вперед", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что речь идет о задействовании статьи VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. Статья касается работы Технического секретариата ОЗХО и гласит, что он "оказывает техническую помощь государствам-участникам и производит для них техническую оценку в ходе осуществления положений настоящей Конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов".
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар подчеркнула, что специалисты ОЗХО "самостоятельно" взяли пробы Навального и начинают процесс по статье VIII 38 (е).
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:42
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
71610246
Обсудить 15
Штеффен ЗайбертОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Ну, то-есть, опять ни о чём. Никак не хотят сравнить результаты клиник бундесвера и Омска. Вместо этого засылают в ОЗХО и разные страны свои "результаты". Там их, естественно, подтвердят, какие сомнения? Так ведь и результаты омской клиники подтвердят, если получат их...и если не добавят в них кое-чего "убедительно доказывающего" :) Явный отказ от сравнения анализов и вообще любого сотрудничества с Россией - это игра краплёными картами.
14 сентября, 14:43
Александр ИАлександр И
1600002
Немецкие пробы посмотрели все, кто хотел. Куда же пропали кристально чистые российские пробы, что их никто не видел? Может у главврача под ковер закатились?
14 сентября, 14:32
nnn uuunnn uuu
3000010
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