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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577200076.html
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:19
2020-09-14T14:44
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
швеция
франция
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости.</strong> Специальные лаборатории <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> и <a href="https://ria.ru/location_Sweden" target="_blank">Швеции</a> провели повторные исследования проб российского блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства.По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, Берлин "продвинулся на шаг вперед" в работе со специалистами ОЗХО. Он подчеркнул, что сотрудничество проходит в соответствии со статьей VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. Она регулирует работу Технического секретариата ОЗХО. Там говорится, что организация "оказывает техническую помощь" странам-участницам и проводит оценку "списочных и несписочных химикатов".Представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в свою очередь, заявила, что специалисты ОЗХО взяли пробы "самостоятельно".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из его создателей, Леонид Ринк, назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента от 1992 года Россия прекратила советские разработки в области химоружия. В 2017-м был уничтожен весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила уполномоченная международная структура — Организация по запрещению химического оружия.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html
Эти пробы браои в Германии. А что насчёт омских проб?
615
Да-да, вот только появился он в пробах, ПОСЛЕ их взятия у Н.
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швеция
франция
германия
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организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, швеция, франция, германия, происшествия

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

11:19 14.09.2020 (обновлено: 14:44 14.09.2020)
509647
© AFP 2020 / John MacDougallРаботник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AFP 2020 / John MacDougall
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства.

"Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции и они доказывают немецкие данные", — говорится в заявлении.

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, Берлин "продвинулся на шаг вперед" в работе со специалистами ОЗХО.
Он подчеркнул, что сотрудничество проходит в соответствии со статьей VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. Она регулирует работу Технического секретариата ОЗХО. Там говорится, что организация "оказывает техническую помощь" странам-участницам и проводит оценку "списочных и несписочных химикатов".
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в свою очередь, заявила, что специалисты ОЗХО взяли пробы "самостоятельно".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из его создателей, Леонид Ринк, назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.
В соответствии с указом президента от 1992 года Россия прекратила советские разработки в области химоружия. В 2017-м был уничтожен весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила уполномоченная международная структура — Организация по запрещению химического оружия.
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260955344089932
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Организация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйШвецияФранцияГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Эти пробы браои в Германии. А что насчёт омских проб?
14 сентября, 11:23
Zlydennemets ThreeZlydennemets Three
4971166163
Да-да, вот только появился он в пробах, ПОСЛЕ их взятия у Н.
14 сентября, 11:22
Von StirlizVon Stirliz
4581167967
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