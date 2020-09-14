https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577200076.html

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:19

2020-09-14T11:19

2020-09-14T14:44

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

швеция

франция

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости.</strong> Специальные лаборатории <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> и <a href="https://ria.ru/location_Sweden" target="_blank">Швеции</a> провели повторные исследования проб российского блогера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства.По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, Берлин "продвинулся на шаг вперед" в работе со специалистами ОЗХО. Он подчеркнул, что сотрудничество проходит в соответствии со статьей VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия. Она регулирует работу Технического секретариата ОЗХО. Там говорится, что организация "оказывает техническую помощь" странам-участницам и проводит оценку "списочных и несписочных химикатов".Представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в свою очередь, заявила, что специалисты ОЗХО взяли пробы "самостоятельно".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из его создателей, Леонид Ринк, назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента от 1992 года Россия прекратила советские разработки в области химоружия. В 2017-м был уничтожен весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила уполномоченная международная структура — Организация по запрещению химического оружия.

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html

Zlydennemets Three Эти пробы браои в Германии. А что насчёт омских проб? 615

Von Stirliz Да-да, вот только появился он в пробах, ПОСЛЕ их взятия у Н. 577

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швеция

франция

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, швеция, франция, германия, происшествия