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https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577199943.html
Германия призвала Россию прояснить произошедшее с Навальным
Правительство ФРГ в очередной раз призывает Россию прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным и остается в тесном контакте с партнерами по Евросоюзу в РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:15
2020-09-14T21:41
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> в очередной раз призывает Россию прояснить произошедшее с блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> и остается в тесном контакте с партнерами по <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюзу</a> в вопросе дальнейших действий, говорится в заявлении кабмина.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из его создателей, Леонид Ринк, назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577046224.html
Одна и та же шайка - лейка. Я буду оччень удивлён если что то не подтвердят. ОЗХО давно уже продалась США.
62
Их там всех надо проверять на вменяемость. А может и не надо, просто стереть и всё.....
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россия
германия
РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, происшествия

Германия призвала Россию прояснить произошедшее с Навальным

11:15 14.09.2020 (обновлено: 21:41 14.09.2020)
11566
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ в очередной раз призывает Россию прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным и остается в тесном контакте с партнерами по Евросоюзу в вопросе дальнейших действий, говорится в заявлении кабмина.

"Независимо от продолжающихся исследований в ОЗХО уже три лаборатории независимо друг от друга доказали, что отравление Навального вызвано нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Мы вновь требуем от России прояснить произошедшее. Мы остаемся в тесном контакте с европейскими партнерами о последующих шагах", - говорится в документе.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 15:48
Россия призвала Германию совместно решать все вопросы по Навальному
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из его создателей, Леонид Ринк, назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.
1544171494
Обсудить 28
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Одна и та же шайка - лейка. Я буду оччень удивлён если что то не подтвердят. ОЗХО давно уже продалась США.
14 сентября, 11:18
Sergej KlassenSergej Klassen
4002103
Их там всех надо проверять на вменяемость. А может и не надо, просто стереть и всё.....
14 сентября, 11:21
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
3431003
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