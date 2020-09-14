https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577199943.html

Германия призвала Россию прояснить произошедшее с Навальным

Правительство ФРГ в очередной раз призывает Россию прояснить произошедшее с блогером Алексеем Навальным и остается в тесном контакте с партнерами по Евросоюзу в РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:15

2020-09-14T11:15

2020-09-14T21:41

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> в очередной раз призывает Россию прояснить произошедшее с блогером <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> и остается в тесном контакте с партнерами по <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюзу</a> в вопросе дальнейших действий, говорится в заявлении кабмина.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Один из его создателей, Леонид Ринк, назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577046224.html

Sergej Klassen Одна и та же шайка - лейка. Я буду оччень удивлён если что то не подтвердят. ОЗХО давно уже продалась США. 62

Егор Панкратов Их там всех надо проверять на вменяемость. А может и не надо, просто стереть и всё..... 56

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, происшествия