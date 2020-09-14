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Глава Минцифры объяснил изменение сокращенного названия ведомства
Изменение сокращенного наименования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:10
2020-09-14T11:42
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Изменение сокращенного наименования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил журналистам глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>.Правительство изменило сокращенное наименование министерства с Минкомсвязи на <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минцифры России</a>. Соответствующие изменения внесены в положение о министерстве."Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", — пояснил он.В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название до последнего времени оставалось прежним — Минкомсвязь.
https://ria.ru/20200907/moshennichestvo-1576889596.html
"Связи и массовых коммуникаций" - масло масленое, коммуникации, это тоже связь то только по заумному. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Министерство фикции, блата и блуда.
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россия
РИА Новости
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россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф

Глава Минцифры объяснил изменение сокращенного названия ведомства

08:10 14.09.2020 (обновлено: 11:42 14.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Изменение сокращенного наименования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Правительство изменило сокращенное наименование министерства с Минкомсвязи на Минцифры России. Соответствующие изменения внесены в положение о министерстве.

"Это больше акцент на то, что у нас цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в последнем указе президента. Цифровая трансформация — одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Слово "цифра" явно стало более доминирующим", — прокомментировал Шадаев.

"Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", — пояснил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 17:04
Минкомсвязь разработает меры по борьбе с телефонным мошенничеством
В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название до последнего времени оставалось прежним — Минкомсвязь.
132420045
Обсудить 2
РоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Правительство РФ
Популярные комментарии
"Связи и массовых коммуникаций" - масло масленое, коммуникации, это тоже связь то только по заумному. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Министерство фикции, блата и блуда.
14 сентября, 08:22
rsremal spb
710101
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