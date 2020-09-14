https://ria.ru/20200914/mintsifry-1577191608.html

Глава Минцифры объяснил изменение сокращенного названия ведомства

Изменение сокращенного наименования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:10

2020-09-14T08:10

2020-09-14T11:42

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

правительство рф

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Изменение сокращенного наименования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил журналистам глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>.Правительство изменило сокращенное наименование министерства с Минкомсвязи на <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минцифры России</a>. Соответствующие изменения внесены в положение о министерстве."Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", — пояснил он.В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название до последнего времени оставалось прежним — Минкомсвязь.

https://ria.ru/20200907/moshennichestvo-1576889596.html

remal spb "Связи и массовых коммуникаций" - масло масленое, коммуникации, это тоже связь то только по заумному. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Министерство фикции, блата и блуда. 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф