Глава Минцифры объяснил изменение сокращенного названия ведомства
08:10 14.09.2020 (обновлено: 11:42 14.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Изменение сокращенного наименования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций связано с тем, что слово "цифра" стало доминирующим, пояснил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Правительство изменило сокращенное наименование министерства с Минкомсвязи на Минцифры России. Соответствующие изменения внесены в положение о министерстве.
"Это больше акцент на то, что у нас цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в последнем указе президента. Цифровая трансформация — одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Слово "цифра" явно стало более доминирующим", — прокомментировал Шадаев.
"Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры", — пояснил он.
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В мае 2018 года Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название до последнего времени оставалось прежним — Минкомсвязь.