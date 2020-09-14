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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/lipetsk-1577210341.html
Памфилова рассказала об отмене итогов голосования на участке в Липецке
Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила отмену результатов голосования в Липецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:57
2020-09-14T13:57
единый день голосования — 2020
элла памфилова
липецк
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> подтвердила отмену результатов голосования в Липецке, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас у нас информация собирается… Пока вот то, что есть и все. Мы же не будем отменять искусственно", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в ответ на вопрос, действительно ли итоги выборов отменили только на одном участке в <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецке</a>.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html
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элла памфилова, липецк, санкт-петербург, политика

Памфилова рассказала об отмене итогов голосования на участке в Липецке

13:57 14.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила отмену результатов голосования в Липецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас у нас информация собирается… Пока вот то, что есть и все. Мы же не будем отменять искусственно", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в ответ на вопрос, действительно ли итоги выборов отменили только на одном участке в Липецке.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 12:55Единый день голосования — 2020
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Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаЛипецкСанкт-ПетербургПолитика
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