https://ria.ru/20200914/lipetsk-1577210341.html

Памфилова рассказала об отмене итогов голосования на участке в Липецке

Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила отмену результатов голосования в Липецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:57

2020-09-14T13:57

2020-09-14T13:57

единый день голосования — 2020

элла памфилова

липецк

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> подтвердила отмену результатов голосования в Липецке, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас у нас информация собирается… Пока вот то, что есть и все. Мы же не будем отменять искусственно", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в ответ на вопрос, действительно ли итоги выборов отменили только на одном участке в <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецке</a>.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/byulleten-1577163836.html

липецк

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, липецк, санкт-петербург, политика