https://ria.ru/20200914/kuba-1577195126.html

Куба открыла границы для туристов из-за рубежа

Куба открыла границы для иностранных туристов – пока туда прибывают гости из Канады, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:21

2020-09-14T10:21

2020-09-14T10:21

коронавирус covid-19

туризм

туризм

варадеро

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

аэрофлот

куба

гавана

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Куба открыла границы для иностранных туристов – пока туда прибывают гости из Канады, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52715.html" target="_blank">сообщает </a>АТОР.Куба объявила о готовности принимать иностранных туристов с 1 июля 2020 года, разрешив на первом этапе только чартерные рейсы на несколько островных курортов, где никогда не было случаев COVID-19. Это Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, куда в минувшем зимнем сезоне летали и российские чартеры.Первыми на Кубу вернулись канадские туристы – с 5 сентября они летают в Кайо-Коко. Никто из путешественников COVID-19 не заболел.Для въезда в страну не требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный до вылета. Всех туристов в аэропорту ждет термометрия и бесплатный ПЦР-анализ. Обязательно нужна медстраховка, которая покрывает расходы на лечение COVID-19.Для минимизации контактов приезжих с местным населением, перемещение гостей ограничено лишь территорией указанных туристических провинций. Экскурсии в Гавану и другие регионы приостановлены.Кубе удается контролировать число заболевших: в стране зарегистрировано порядка 4300 случаев, 100 человек умерло. Островное государство создало и свою собственную вакцину против коронавируса, тестирование которой уже ведется. По сообщениям местных СМИ, массовая вакцинация населения может начаться уже в феврале 2021 года.Кроме того, Куба готовится расширить географию приема международных рейсов: протоколы биобезопасности внедрены уже в 10 аэропортах. В том числе, сейчас готовы обслуживать туристов хабы курортов Варадеро и Ольгин, куда также летали российские чартеры.На Кубе очень рассчитывают на возвращение российских чартеров. Россия – второй по значимости иностранный рынок для карибского государства. В 2019 году там побывало 178 тысяч туристов из РФ.Регулярных рейсов из России на Кубу придется ждать долго: "Аэрофлот" отложил рестарт полетной программы в Гавану с 17 сентября на 28 марта 2021 года.

https://ria.ru/20181222/1548246655.html

https://ria.ru/20190105/1548831907.html

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

https://ria.ru/20190127/1549327695.html

варадеро

куба

гавана

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, аэрофлот, куба, гавана