https://ria.ru/20200914/krivoyrog-1577189743.html

Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста

В Кривом Роге сотрудница магазина резко отчитала украинского блогера и активиста Александра Колыма во время спора, соответствующее видео сам блогер опубликовал... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T04:48

2020-09-14T04:48

2020-09-14T11:16

ситуация на украине

кривой рог

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Kryvyy_Rih/" target="_blank" data-auto="true">Кривом Роге</a> сотрудница магазина резко отчитала украинского блогера и активиста Александра Колыма во время спора, соответствующее видео сам блогер опубликовал в <a href="https://twitter.com/" target="_blank">твиттере</a>.Конфликт возник из-за спора о ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. При этом Колым разговаривал на украинском языке, а женщина — на русском.Так, на вопрос блогера "чья это (Кривой Рог. — Прим. ред.) земля" продавщица ответила, что это "русская земля". Также она назвала конфликт в Донбассе гражданской войной."Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами", — заявила женщина.Колым пытался спровоцировать женщину, спрашивая ее, "вы за Украину или за Россию". В ответ продавщица сказала: "Я за дружбу. Ты извини, мой дорогой, я родилась в Советском Союзе".При этом она добавила, что родилась и выросла в этом месте, а блогер — неизвестно где.

https://ria.ru/20200120/1563648751.html

https://ria.ru/20200222/1565087268.html

Егор Панкратов Молодец продавщица. 418

ИВЗ ГОР Вот-вот. А касательно чья это земля - Мариуполь - не украинская точно. Если депутаты Рады считают, что "В Мариуполе людей нет, одни ватники - и выборы там надо отменить" - Фарион. То они к Марику точно никакого отношения не имеют. Это - не их земля 316

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кривой рог

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, кривой рог, в мире