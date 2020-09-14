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Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
В Кривом Роге сотрудница магазина резко отчитала украинского блогера и активиста Александра Колыма во время спора, соответствующее видео сам блогер опубликовал... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T04:48
2020-09-14T11:16
ситуация на украине
кривой рог
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Kryvyy_Rih/" target="_blank" data-auto="true">Кривом Роге</a> сотрудница магазина резко отчитала украинского блогера и активиста Александра Колыма во время спора, соответствующее видео сам блогер опубликовал в <a href="https://twitter.com/" target="_blank">твиттере</a>.Конфликт возник из-за спора о ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и, в частности, в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. При этом Колым разговаривал на украинском языке, а женщина — на русском.Так, на вопрос блогера "чья это (Кривой Рог. — Прим. ред.) земля" продавщица ответила, что это "русская земля". Также она назвала конфликт в Донбассе гражданской войной."Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами", — заявила женщина.Колым пытался спровоцировать женщину, спрашивая ее, "вы за Украину или за Россию". В ответ продавщица сказала: "Я за дружбу. Ты извини, мой дорогой, я родилась в Советском Союзе".При этом она добавила, что родилась и выросла в этом месте, а блогер — неизвестно где.
https://ria.ru/20200120/1563648751.html
https://ria.ru/20200222/1565087268.html
Молодец продавщица.
418
Вот-вот. А касательно чья это земля - Мариуполь - не украинская точно. Если депутаты Рады считают, что "В Мариуполе людей нет, одни ватники - и выборы там надо отменить" - Фарион. То они к Марику точно никакого отношения не имеют. Это - не их земля
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кривой рог
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ситуация на украине, кривой рог, в мире

Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста

04:48 14.09.2020 (обновлено: 11:16 14.09.2020)
43364
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша защитников Украины"
Участники Марша защитников Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Участники "Марша защитников Украины". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Кривом Роге сотрудница магазина резко отчитала украинского блогера и активиста Александра Колыма во время спора, соответствующее видео сам блогер опубликовал в твиттере.
Конфликт возник из-за спора о ситуации на Украине и, в частности, в Донбассе. При этом Колым разговаривал на украинском языке, а женщина — на русском.
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.01.2020
20 января, 19:48
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Так, на вопрос блогера "чья это (Кривой Рог. — Прим. ред.) земля" продавщица ответила, что это "русская земля". Также она назвала конфликт в Донбассе гражданской войной.
"Вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе, это они видели собственными глазами", — заявила женщина.
Колым пытался спровоцировать женщину, спрашивая ее, "вы за Украину или за Россию". В ответ продавщица сказала: "Я за дружбу. Ты извини, мой дорогой, я родилась в Советском Союзе".
При этом она добавила, что родилась и выросла в этом месте, а блогер — неизвестно где.
Медучреждение - РИА Новости, 1920, 22.02.2020
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17522874925
Обсудить 86
Ситуация на УкраинеКривой РогВ мире
Популярные комментарии
Молодец продавщица.
14 сентября, 05:56
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
38430003
Вот-вот. А касательно чья это земля - Мариуполь - не украинская точно. Если депутаты Рады считают, что "В Мариуполе людей нет, одни ватники - и выборы там надо отменить" - Фарион. То они к Марику точно никакого отношения не имеют. Это - не их земля
14 сентября, 05:02
ИВЗ ГОРИВЗ ГОР
30130309
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