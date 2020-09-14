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Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости телефонный разговор лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:00
2020-09-14T21:12
эммануэль макрон
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> подтвердил РИА Новости телефонный разговор лидеров РФ и Франции <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a>."Да, был, - сказал он.Ранее Елисейский дворец сообщил о разговоре Путина и Макрона. Как говорилось в сообщении, президент Франции заявил, что собственный анализ Франции показал отравление блогера Алексея Навального "Новичком".
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576895523.html
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эммануэль макрон, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Макрона

15:00 14.09.2020 (обновлено: 21:12 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости телефонный разговор лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
"Да, был, - сказал он.
Ранее Елисейский дворец сообщил о разговоре Путина и Макрона. Как говорилось в сообщении, президент Франции заявил, что собственный анализ Франции показал отравление блогера Алексея Навального "Новичком".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 18:24
Джонсон и Макрон обсудили по телефону ситуацию с Навальным
6150109
Обсудить 3
Эммануэль МакронАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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