https://ria.ru/20200914/kreml-1577214418.html
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости телефонный разговор лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:00
2020-09-14T15:00
2020-09-14T21:12
эммануэль макрон
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> подтвердил РИА Новости телефонный разговор лидеров РФ и Франции <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a>."Да, был, - сказал он.Ранее Елисейский дворец сообщил о разговоре Путина и Макрона. Как говорилось в сообщении, президент Франции заявил, что собственный анализ Франции показал отравление блогера Алексея Навального "Новичком".
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576895523.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика