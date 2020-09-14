https://ria.ru/20200914/kprf-1577212810.html

КПРФ потребовала решить проблему партий-спойлеров

В КПРФ хотели бы услышать от главы ЦИК Эллы Памфиловой, что КПСС и "Коммунисты России" являются партиями-спойлерами, сказал член ЦК КПРФ, зампред комитета ГД по РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:40

2020-09-14T14:40

2020-09-14T14:40

коммунисты россии

александр ющенко

элла памфилова

татьяна москалькова

кпрф

кпсс

геннадий зюганов

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_KPRF" target="_blank">КПРФ</a> хотели бы услышать от главы ЦИК Эллы Памфиловой, что КПСС и "Коммунисты России" являются партиями-спойлерами, сказал член ЦК КПРФ, зампред комитета ГД по информационной политике <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_JUshhenko" target="_blank">Александр Ющенко</a>.Кроме того, лидер компартии <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал создание новых партий "на левом фланге"."Создают, дают деньги, организуют их раскрутку и выпускают на политическое пространство только с одной целью - дурачить людей. Еще раз обращаюсь к президенту: они подрывают вашу стабильность, в корне подрывают. На фоне ухудшающегося благополучия граждан, на фоне детского кризиса, на фоне того, что обложили со всех сторон страну - такого рода политический процесс разрушает доверие граждан, прежде всего к исполнительной власти. Этот процесс надо остановить", - считает Зюганов.<a href="https://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova" target="_blank">Памфилова</a> в воскресенье отметила необходимость решения проблемы партий-спойлеров и кандидатов-двойников, которая, по ее словам, "очень дискредитирует избирательный процесс". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что появление спойлеров влияет на права человека, на выбор избирателей, поскольку умышленно вводит их в заблуждение.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577209804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, александр ющенко, элла памфилова, татьяна москалькова, кпрф, кпсс, геннадий зюганов, политика