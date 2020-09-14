КПРФ потребовала решить проблему партий-спойлеров
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В КПРФ хотели бы услышать от главы ЦИК Эллы Памфиловой, что КПСС и "Коммунисты России" являются партиями-спойлерами, сказал член ЦК КПРФ, зампред комитета ГД по информационной политике Александр Ющенко.
"Выступая, Элла Памфилова отметила, что (кандидат в губернаторы Иркутской области от КПСС Геннадий) Щадов в Иркутске является спойлером нашего представителя Михаила Щапова (кандидата на пост губернатора от КПРФ). Это она признала, но она ничего не сказала, что с этим делать. Поэтому хотелось бы еще раз услышать от нее, что партии-спойлеры, типа КПСС, "Коммунистов России", тоже являются спойлерами, и хотелось бы услышать ее предложения, чтобы этого не допускать", - сказал Ющенко.
Кроме того, лидер компартии Геннадий Зюганов раскритиковал создание новых партий "на левом фланге".
"Создают, дают деньги, организуют их раскрутку и выпускают на политическое пространство только с одной целью - дурачить людей. Еще раз обращаюсь к президенту: они подрывают вашу стабильность, в корне подрывают. На фоне ухудшающегося благополучия граждан, на фоне детского кризиса, на фоне того, что обложили со всех сторон страну - такого рода политический процесс разрушает доверие граждан, прежде всего к исполнительной власти. Этот процесс надо остановить", - считает Зюганов.
Памфилова в воскресенье отметила необходимость решения проблемы партий-спойлеров и кандидатов-двойников, которая, по ее словам, "очень дискредитирует избирательный процесс". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что появление спойлеров влияет на права человека, на выбор избирателей, поскольку умышленно вводит их в заблуждение.