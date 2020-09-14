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КПРФ потребовала решить проблему партий-спойлеров
В КПРФ хотели бы услышать от главы ЦИК Эллы Памфиловой, что КПСС и "Коммунисты России" являются партиями-спойлерами, сказал член ЦК КПРФ, зампред комитета ГД по РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:40
2020-09-14T14:40
коммунисты россии
александр ющенко
элла памфилова
татьяна москалькова
кпрф
кпсс
геннадий зюганов
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_KPRF" target="_blank">КПРФ</a> хотели бы услышать от главы ЦИК Эллы Памфиловой, что КПСС и "Коммунисты России" являются партиями-спойлерами, сказал член ЦК КПРФ, зампред комитета ГД по информационной политике <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_JUshhenko" target="_blank">Александр Ющенко</a>.Кроме того, лидер компартии <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> раскритиковал создание новых партий "на левом фланге"."Создают, дают деньги, организуют их раскрутку и выпускают на политическое пространство только с одной целью - дурачить людей. Еще раз обращаюсь к президенту: они подрывают вашу стабильность, в корне подрывают. На фоне ухудшающегося благополучия граждан, на фоне детского кризиса, на фоне того, что обложили со всех сторон страну - такого рода политический процесс разрушает доверие граждан, прежде всего к исполнительной власти. Этот процесс надо остановить", - считает Зюганов.<a href="https://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova" target="_blank">Памфилова</a> в воскресенье отметила необходимость решения проблемы партий-спойлеров и кандидатов-двойников, которая, по ее словам, "очень дискредитирует избирательный процесс". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что появление спойлеров влияет на права человека, на выбор избирателей, поскольку умышленно вводит их в заблуждение.
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коммунисты россии, александр ющенко, элла памфилова, татьяна москалькова, кпрф, кпсс, геннадий зюганов, политика

КПРФ потребовала решить проблему партий-спойлеров

14:40 14.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко
Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В КПРФ хотели бы услышать от главы ЦИК Эллы Памфиловой, что КПСС и "Коммунисты России" являются партиями-спойлерами, сказал член ЦК КПРФ, зампред комитета ГД по информационной политике Александр Ющенко.

"Выступая, Элла Памфилова отметила, что (кандидат в губернаторы Иркутской области от КПСС Геннадий) Щадов в Иркутске является спойлером нашего представителя Михаила Щапова (кандидата на пост губернатора от КПРФ). Это она признала, но она ничего не сказала, что с этим делать. Поэтому хотелось бы еще раз услышать от нее, что партии-спойлеры, типа КПСС, "Коммунистов России", тоже являются спойлерами, и хотелось бы услышать ее предложения, чтобы этого не допускать", - сказал Ющенко.

Кроме того, лидер компартии Геннадий Зюганов раскритиковал создание новых партий "на левом фланге".
"Создают, дают деньги, организуют их раскрутку и выпускают на политическое пространство только с одной целью - дурачить людей. Еще раз обращаюсь к президенту: они подрывают вашу стабильность, в корне подрывают. На фоне ухудшающегося благополучия граждан, на фоне детского кризиса, на фоне того, что обложили со всех сторон страну - такого рода политический процесс разрушает доверие граждан, прежде всего к исполнительной власти. Этот процесс надо остановить", - считает Зюганов.
Памфилова в воскресенье отметила необходимость решения проблемы партий-спойлеров и кандидатов-двойников, которая, по ее словам, "очень дискредитирует избирательный процесс". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что появление спойлеров влияет на права человека, на выбор избирателей, поскольку умышленно вводит их в заблуждение.
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Коммунисты РоссииАлександр ЮщенкоЭлла ПамфиловаТатьяна МоскальковаКПРФКПССГеннадий ЗюгановПолитика
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