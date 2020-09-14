https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577201660.html

В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, умерли 57 человек, выписались 2475, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:42

2020-09-14T11:42

2020-09-14T12:42

чукотка

воз

московская область (подмосковье)

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>За минувшие сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, умерли 57 человек, выписались 2475, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне половины процента, у четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (696), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (199) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> (163). Наименьшее число — в Смоленской (12), <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> (семь) и Чечне (шесть), а в Ненецком автономном округе и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> заболевших нет.Накануне сообщалось о 5449 случаях, 94 жертвах и 2690 выздоровевших. Всего за пандемию в стране выявили 1 068 320 инфицированных, 18 635 скончались, 878 700 поправились. Проведено более 40 миллионов тестов.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших по-прежнему <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Россия остается на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

big_medved Ну говорили же, что с 20 сентября опять всех в "самоизоляцию", вот и готовят повод. 13

8

чукотка

московская область (подмосковье)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, воз, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество