Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/koronavirus-1577201660.html
В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, умерли 57 человек, выписались 2475, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:42
2020-09-14T12:42
чукотка
воз
московская область (подмосковье)
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. </strong>За минувшие сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, умерли 57 человек, выписались 2475, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне половины процента, у четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (696), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (199) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> (163). Наименьшее число — в Смоленской (12), <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> (семь) и Чечне (шесть), а в Ненецком автономном округе и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> заболевших нет.Накануне сообщалось о 5449 случаях, 94 жертвах и 2690 выздоровевших. Всего за пандемию в стране выявили 1 068 320 инфицированных, 18 635 скончались, 878 700 поправились. Проведено более 40 миллионов тестов.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших по-прежнему <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Россия остается на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
Ну говорили же, что с 20 сентября опять всех в "самоизоляцию", вот и готовят повод.
13
8
чукотка
московская область (подмосковье)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb4a13764ee937b914f8d977658e5952.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, воз, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

11:42 14.09.2020 (обновлено: 12:42 14.09.2020)
6151
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5509 случаев COVID-19, умерли 57 человек, выписались 2475, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне половины процента, у четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве (696), Санкт-Петербурге (199) и Московской области (163). Наименьшее число — в Смоленской (12), Еврейской автономной области (семь) и Чечне (шесть), а в Ненецком автономном округе и на Чукотке заболевших нет.
Накануне сообщалось о 5449 случаях, 94 жертвах и 2690 выздоровевших. Всего за пандемию в стране выявили 1 068 320 инфицированных, 18 635 скончались, 878 700 поправились. Проведено более 40 миллионов тестов.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших по-прежнему США, Россия остается на четвертой строчке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
511111019
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаЧукоткаВОЗМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ну говорили же, что с 20 сентября опять всех в "самоизоляцию", вот и готовят повод.
14 сентября, 11:59
big_medvedbig_medved
700312
Рекомендуем
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Медицинские работники в больнице в Мадриде
В ВОЗ спрогнозировали рост смертности из-за коронавируса в Европе
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Сестра Ефремова рассказала о "передачках" актеру в СИЗО
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Автомобили в пробке в Москве
Автоэксперт заявил о "московском акценте" проекта поправок в ПДД
Водитель автомобиля
В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет
Планета Венера
Ученые нашли признаки жизни на Венере
LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты голосования
ЦИК подводит предварительные результаты выборов. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Врачи обходят пациентов в реанимации
В России за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Даниил Фасеев
"Мог не вмешиваться": подросток погиб в драке, защищая девушку
Самолет Лукашенко отправляется в Россию
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
22:28Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
22:26В Назрани неизвестные застрелили мужчину, сообщил источник
Лента новостейМолния