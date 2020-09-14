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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/komi-1577193890.html
Уйба лидирует на выборах главы Коми
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба набирает 73,2% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 98,75% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:23
2020-09-14T09:23
единый день голосования — 2020
владимир уйба
сергей пономарев
лдпр
андрей никитин (политик)
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> набирает 73,2% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 98,75% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, обработано 98,75% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,2%, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 10,83%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,72%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,69%.Досрочные выборы главы Республики Коми прошли в единый день голосования. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gaplikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Гапликова</a>. Врио главы республики стал Владимир Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
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владимир уйба, сергей пономарев, лдпр, андрей никитин (политик), политика

Уйба лидирует на выборах главы Коми

09:23 14.09.2020
202
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Уйба . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба набирает 73,2% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 98,75% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 98,75% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,2%, Андрей Никитин (ЛДПР) – 10,83%, Сергей Пономарев (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,72%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,69%.
Досрочные выборы главы Республики Коми прошли в единый день голосования. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле главы республики Сергея Гапликова. Врио главы республики стал Владимир Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:15Единый день голосования — 2020
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
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Единый день голосования — 2020Владимир УйбаСергей ПономаревЛДПРАндрей Никитин (политик)Политика
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