https://ria.ru/20200914/komi-1577193890.html

Уйба лидирует на выборах главы Коми

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба набирает 73,2% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 98,75% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:23

2020-09-14T09:23

2020-09-14T09:23

единый день голосования — 2020

владимир уйба

сергей пономарев

лдпр

андрей никитин (политик)

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Врио главы Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> набирает 73,2% голосов на досрочных выборах главы региона после обработки 98,75% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, обработано 98,75% протоколов. Уйба (самовыдвиженец) набирает 73,2%, <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Никитин</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) – 10,83%, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ponomarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пономарев</a> (Коммунистическая партия социальной справедливости) – 5,72%, Виктор Бетехтин ("Зеленая альтернатива") – 5,69%.Досрочные выборы главы Республики Коми прошли в единый день голосования. Они должны были состояться в 2021 году, но назначены на текущий год после отставки в апреле главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gaplikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Гапликова</a>. Врио главы республики стал Владимир Уйба, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, сергей пономарев, лдпр, андрей никитин (политик), политика