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В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене
Есть указания на производство КНДР обогащённого урана на объекте в Йонбене, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:02
2020-09-14T13:02
рафаэль гросси
совет безопасности оон
магатэ
кндр (северная корея)
сша
новости - ядерные технологии
в мире
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<strong>ВЕНА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Есть указания на производство <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_K" target="_blank">КНДР</a> обогащённого урана на объекте в Йонбене, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ <a href="https://ria.ru/person_rafael-grossi" target="_blank">Рафаэль Гросси</a>.Он добавил, что ядерная деятельность КНДР продолжает вызывать серьёзную озабоченность, ядерная программа страны нарушает соответствующие резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза ООН</a>. Гросси вновь призвал КНДР к сотрудничеству с <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> для разрешения всех вопросов, "в особенности тех, что возникли в отсутствие инспекторов агентства в стране".Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.В свою очередь спецпредставитель США по КНДР <a href="https://ria.ru/person_stiven-bigan" target="_blank">Стивен Биган</a> в марте 2019 года заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не достигли договоренностей по закрытию ядерного комплекса в Йонбене, и дискуссии на эту тему будут продолжены.Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы. Так, в апреле 2019 года спутниковые снимки DigitalGlobe показали наличие вблизи объекта по обогащению урана и лаборатории радиохимии в Йонбене пяти специализированных вагонов, которые в прошлом якобы были связаны с перевозками радиоактивных материалов или операциями по их переработке.
https://ria.ru/20200804/1575343834.html
https://ria.ru/20200820/1576025639.html
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рафаэль гросси, совет безопасности оон, магатэ, кндр (северная корея), сша, новости - ядерные технологии, в мире

В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене

13:02 14.09.2020
780
© AP Photo / Space Imaging AsiaЯдерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Space Imaging Asia
ВЕНА, 14 сен - РИА Новости. Есть указания на производство КНДР обогащённого урана на объекте в Йонбене, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Были указания, согласующиеся с производством обогащенного урана на объекте с обогащающими центрифугами в Йонбене. Также вероятно, что КНДР продолжила строительные работы внутри экспериментального реактора на легкой воде. Однако на ядерном реакторе мощностью 5 мегаватт и в радиохимической лаборатории работы по-прежнему нет", - заявил Гросси, выступая перед советом управляющих агентства.

Он добавил, что ядерная деятельность КНДР продолжает вызывать серьёзную озабоченность, ядерная программа страны нарушает соответствующие резолюции Совбеза ООН. Гросси вновь призвал КНДР к сотрудничеству с МАГАТЭ для разрешения всех вопросов, "в особенности тех, что возникли в отсутствие инспекторов агентства в стране".
Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 12:07
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Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.
В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган в марте 2019 года заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не достигли договоренностей по закрытию ядерного комплекса в Йонбене, и дискуссии на эту тему будут продолжены.
Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы. Так, в апреле 2019 года спутниковые снимки DigitalGlobe показали наличие вблизи объекта по обогащению урана и лаборатории радиохимии в Йонбене пяти специализированных вагонов, которые в прошлом якобы были связаны с перевозками радиоактивных материалов или операциями по их переработке.
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20 августа, 11:46
Иран увеличил мощности по обогащению урана на фоне санкционных планов США
942002
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Рафаэль ГроссиСовет Безопасности ООНМАГАТЭКНДР (Северная Корея)СШАНовости - Ядерные технологииВ мире
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