https://ria.ru/20200914/kndr-1577207157.html

В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене

Есть указания на производство КНДР обогащённого урана на объекте в Йонбене, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:02

2020-09-14T13:02

2020-09-14T13:02

рафаэль гросси

совет безопасности оон

магатэ

кндр (северная корея)

сша

новости - ядерные технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151582/48/1515824828_0:187:881:683_1400x0_80_0_0_bfc36f9dcfd85ce0cd66c17d315fd456.jpg

<strong>ВЕНА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Есть указания на производство <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_K" target="_blank">КНДР</a> обогащённого урана на объекте в Йонбене, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ <a href="https://ria.ru/person_rafael-grossi" target="_blank">Рафаэль Гросси</a>.Он добавил, что ядерная деятельность КНДР продолжает вызывать серьёзную озабоченность, ядерная программа страны нарушает соответствующие резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбеза ООН</a>. Гросси вновь призвал КНДР к сотрудничеству с <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> для разрешения всех вопросов, "в особенности тех, что возникли в отсутствие инспекторов агентства в стране".Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.В свою очередь спецпредставитель США по КНДР <a href="https://ria.ru/person_stiven-bigan" target="_blank">Стивен Биган</a> в марте 2019 года заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не достигли договоренностей по закрытию ядерного комплекса в Йонбене, и дискуссии на эту тему будут продолжены.Американские эксперты уже не раз сообщали, что наблюдают некую активность в районе ядерного полигона в Йонбене, и даже интерпретировали ее как то, что КНДР перевозит радиоактивные материалы. Так, в апреле 2019 года спутниковые снимки DigitalGlobe показали наличие вблизи объекта по обогащению урана и лаборатории радиохимии в Йонбене пяти специализированных вагонов, которые в прошлом якобы были связаны с перевозками радиоактивных материалов или операциями по их переработке.

https://ria.ru/20200804/1575343834.html

https://ria.ru/20200820/1576025639.html

3

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, совет безопасности оон, магатэ, кндр (северная корея), сша, новости - ядерные технологии, в мире