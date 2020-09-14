https://ria.ru/20200914/kaliningrad-1577112159.html

В Калининграде состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

В Калининграде 15 и 16 сентября состоится региональный полуфинал "Балтика" конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:30

2020-09-14T14:30

2020-09-14T14:30

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Калининграде 15 и 16 сентября состоится региональный полуфинал "Балтика" конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. В течение двух дней участники будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Все это позволит оценить их личностные и деловые качества. По информации пресс-службы, на конкурс поступило 21 095 заявок. Однако в полуфинале примут участие только чуть более 150 человек из разных регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, представив проекты, связанные с индустрией туризма. По результатам полуфинала определят тех, кто пройдет в финал, который состоится в октябре (точную дату объявят позже).Победители конкурса получат в наставники знаменитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. А также смогут выиграть образовательный сертификат и грант на реализацию своих проектов и получить приглашение на стажировки и работу в ведущих компаниях и организациях. Ранее полуфиналы конкурса "Мастерства гостеприимства" прошли в Сочи ("Олимпийский"), Туле ("Прогулка за пряником"), Пятигорске ("Горный воздух"), Самаре ("Волга-Волга"), Ялте ("Крымский мост") и Уфе ("От Урала до Поволжья"). Состязания также запланированы в Салехарде (полуфинал "Арктика" будет проходить с 30 сентября по 2 октября) и Иркутске (даты полуфинала "Трансиб" уточняются).

https://ria.ru/20200314/1568612609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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