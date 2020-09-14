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В России впервые выдали грант на изучение экзопланет
Министерство науки и высшего образования выделит грант коллаборации российских институтов и отдельных ученых на исследование планет в других звездных системах,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:37
2020-09-14T10:41
риа наука
россия
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Министерство науки и высшего образования выделит грант коллаборации российских институтов и отдельных ученых на исследование планет в других звездных системах, рассказал РИА Новости директор Института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> член-корреспондент РАН <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bisikalo/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Бисикало</a>."Это впервые. Это грант на три года. Сейчас в программе 130-150 участников из разных институтов. Всего 18 организаций. Плюс молодежь, которая придет. То есть это попытка создать в России новое направление науки", - сказал Бисикало.Всего на 2021-2023 годы на программу выделено 300 миллионов рублей: по 100 миллионов в год. "За эти средства можно наладить связи между организациями, создать небольшую сеть небольших телескопов, разработать новые теоретические модели", - пояснил он.Бисикало рассказал, что сейчас тренд в мировой науке уже не поиск экзопланет, которых найдено более 4 тысяч, а на очереди - сотни тысяч. "Поиск это интересно, красиво, но в последние 10 лет акценты смещаются в сторону исследования экзопланет - исследование атмосфер с помощью наблюдений и теоретических моделей", - заметил он.Наблюдения ведут в основном западные коллеги, обладающие специализированной техникой, а российские, учитывая сильную теоретическую школу, смогут сконцентрировать усилия на их исследовании.Бисикало напомнил, что в России готовится к запуску в 2025 году телескоп "Спектр-УФ" (аналогичный по задачам американскому телескопу Хаббла), для которого составлен предварительный перечень научных задач, из которых треть - исследования экзопланет, поиск биомаркеров.Проект "Теоретические и экспериментальные исследования формирования и эволюции внесолнечных планетных систем и характеристик экзопланет" был предложен <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Институтом космических исследований</a> РАН в кооперации с другими институтами.
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россия, космос - риа наука

В России впервые выдали грант на изучение экзопланет

10:37 14.09.2020 (обновлено: 10:41 14.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования выделит грант коллаборации российских институтов и отдельных ученых на исследование планет в других звездных системах, рассказал РИА Новости директор Института астрономии РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Бисикало.
"Это впервые. Это грант на три года. Сейчас в программе 130-150 участников из разных институтов. Всего 18 организаций. Плюс молодежь, которая придет. То есть это попытка создать в России новое направление науки", - сказал Бисикало.
Всего на 2021-2023 годы на программу выделено 300 миллионов рублей: по 100 миллионов в год. "За эти средства можно наладить связи между организациями, создать небольшую сеть небольших телескопов, разработать новые теоретические модели", - пояснил он.
Бисикало рассказал, что сейчас тренд в мировой науке уже не поиск экзопланет, которых найдено более 4 тысяч, а на очереди - сотни тысяч. "Поиск это интересно, красиво, но в последние 10 лет акценты смещаются в сторону исследования экзопланет - исследование атмосфер с помощью наблюдений и теоретических моделей", - заметил он.
Телескоп астронома Геннадия Борисова - РИА Новости, 1920, 01.07.2020
1 июля, 17:31
Российский астроном-любитель рассказал, как открыл неизвестную туманность
Наблюдения ведут в основном западные коллеги, обладающие специализированной техникой, а российские, учитывая сильную теоретическую школу, смогут сконцентрировать усилия на их исследовании.
Бисикало напомнил, что в России готовится к запуску в 2025 году телескоп "Спектр-УФ" (аналогичный по задачам американскому телескопу Хаббла), для которого составлен предварительный перечень научных задач, из которых треть - исследования экзопланет, поиск биомаркеров.
Проект "Теоретические и экспериментальные исследования формирования и эволюции внесолнечных планетных систем и характеристик экзопланет" был предложен Институтом космических исследований РАН в кооперации с другими институтами.
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РИА НаукаРоссияКосмос - РИА Наука
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