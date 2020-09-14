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На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж
Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:14
2020-09-14T09:14
черноморский флот вмф россии
санкт-петербург
безопасность
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев."На Черноморском флоте успешно завершен эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика", - сказал он.На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвертого ранга."На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера. В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провел тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля", - рассказал Рулев.На финальной стадии учений экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия."В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей. Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения",- отметил Рулев.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
черноморский флот вмф россии, санкт-петербург, безопасность

На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж

09:14 14.09.2020
4929
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
"На Черноморском флоте успешно завершен эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика", - сказал он.
На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвертого ранга.
"На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера. В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провел тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля", - рассказал Рулев.
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На финальной стадии учений экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.
"В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей. Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения",- отметил Рулев.
49860038
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Черноморский флот ВМФ РоссииСанкт-ПетербургБезопасность
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