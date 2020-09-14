https://ria.ru/20200914/flot-1577193647.html
На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж
Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:14
2020-09-14T09:14
2020-09-14T09:14
черноморский флот вмф россии
санкт-петербург
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155247/44/1552474469_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_9dbd86d615cafb492c3bb1c4e3d61646.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев."На Черноморском флоте успешно завершен эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика", - сказал он.На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвертого ранга."На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера. В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провел тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля", - рассказал Рулев.На финальной стадии учений экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия."В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей. Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения",- отметил Рулев.
https://ria.ru/20170918/1504980369.html
3
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/44/1552474469_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_c6beed169f8805986ef895baaa94f58a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский флот вмф россии, санкт-петербург, безопасность
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
"На Черноморском флоте успешно завершен эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика", - сказал он.
На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге
по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвертого ранга.
"На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера. В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провел тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля", - рассказал Рулев.
На финальной стадии учений экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.
"В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей. Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения",- отметил Рулев.