https://ria.ru/20200914/flot-1577193647.html

На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж

Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T09:14

2020-09-14T09:14

2020-09-14T09:14

черноморский флот вмф россии

санкт-петербург

безопасность

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев."На Черноморском флоте успешно завершен эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика", - сказал он.На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей четвертого ранга."На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера. В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провел тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля", - рассказал Рулев.На финальной стадии учений экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия."В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачеты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей. Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование ВМФ России для принятия дальнейшего решения",- отметил Рулев.

https://ria.ru/20170918/1504980369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский флот вмф россии, санкт-петербург, безопасность