https://ria.ru/20200914/esport-1577212368.html

Экспорт мясной продукции Подмосковья вырос вчетверо

Предприятия Подмосковья экспортировали с начала 2020 года экспортировали мясной продукции на 82 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше прошлогодних... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:35

2020-09-14T14:35

2020-09-14T14:35

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. </strong>Предприятия <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> экспортировали с начала 2020 года экспортировали мясной продукции на 82 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона. "Экспорт мясной продукции, в том числе мясных консервных изделий, из Московской области с начала текущего года показал положительную динамику и превысил 82 миллиона долларов. На аналогичный период прошлого года было экспортировано мясной продукции на 16,8 миллионов долларов", — приводятся слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Разина</a>По его словам, крупнейшими экспортерами подмосковных продуктов из мяса министр назвал предприятия "Марр Руссия" из Одинцовского городского округа и "Черкизово" из города <a href="http://ria.ru/location_Kashira/" target="_blank" data-auto="true">Кашира</a>."Ведущие импортеры подмосковной мясной продукции — это <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, доля в общем объеме экспорта — 73%, Украина — 16%, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a> — 4%. Кроме того, в отношении вышеуказанных стран наблюдается наиболее значимый прирост экспортируемой продукции", — добавил Разин.

https://ria.ru/20200810/1575595098.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)