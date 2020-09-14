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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200914/esport-1577212368.html
Экспорт мясной продукции Подмосковья вырос вчетверо
Предприятия Подмосковья экспортировали с начала 2020 года экспортировали мясной продукции на 82 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше прошлогодних... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:35
2020-09-14T14:35
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. </strong>Предприятия <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> экспортировали с начала 2020 года экспортировали мясной продукции на 82 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона. "Экспорт мясной продукции, в том числе мясных консервных изделий, из Московской области с начала текущего года показал положительную динамику и превысил 82 миллиона долларов. На аналогичный период прошлого года было экспортировано мясной продукции на 16,8 миллионов долларов", — приводятся слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Разина</a>По его словам, крупнейшими экспортерами подмосковных продуктов из мяса министр назвал предприятия "Марр Руссия" из Одинцовского городского округа и "Черкизово" из города <a href="http://ria.ru/location_Kashira/" target="_blank" data-auto="true">Кашира</a>."Ведущие импортеры подмосковной мясной продукции — это <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, доля в общем объеме экспорта — 73%, Украина — 16%, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a> — 4%. Кроме того, в отношении вышеуказанных стран наблюдается наиболее значимый прирост экспортируемой продукции", — добавил Разин.
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Экспорт мясной продукции Подмосковья вырос вчетверо

14:35 14.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПродажа мяса. Архивное фото
Продажа мяса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Предприятия Подмосковья экспортировали с начала 2020 года экспортировали мясной продукции на 82 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше прошлогодних показателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Экспорт мясной продукции, в том числе мясных консервных изделий, из Московской области с начала текущего года показал положительную динамику и превысил 82 миллиона долларов. На аналогичный период прошлого года было экспортировано мясной продукции на 16,8 миллионов долларов", — приводятся слова главы ведомства Андрея Разина
По его словам, крупнейшими экспортерами подмосковных продуктов из мяса министр назвал предприятия "Марр Руссия" из Одинцовского городского округа и "Черкизово" из города Кашира.
"Ведущие импортеры подмосковной мясной продукции — это Китай, доля в общем объеме экспорта — 73%, Украина — 16%, Казахстан — 4%. Кроме того, в отношении вышеуказанных стран наблюдается наиболее значимый прирост экспортируемой продукции", — добавил Разин.
Кофейные зерна, готовые к употреблению, на линии упаковки продукции на фабрике - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 15:51Новости Подмосковья
В Подмосковье вырос экспорт кофе, овощей и мяса
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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