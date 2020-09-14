https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577228408.html

Оператор "Северного потока — 2" оценил попытки связать проект с Навальным

"Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:03

2020-09-14T18:03

2020-09-14T18:18

госпитализация алексея навального

россия

метте фредериксен

алексей навальный

дания

в мире

северный поток — 2

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в операторе проекта Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС", - сообщили в операторе, напомнив, что проект реализуется в строгом соответствии с национальным и международным правом и получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщила датская телерадиокорпорация DR.Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. В понедельник регулятор заявил РИА Новости, что не собирается отзывать разрешение по "Северному потоку — 2" из-за политики - в его задачу входит лишь обеспечение выполнения компаниями условий, на которых оно было предоставлено.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Виталик Покровский И что это значит ? Можно всех травить кто против путина ? 35

Иван Грозный Спектакль Меркель провалился, ей не поверил да же собственный народ. 31

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россия

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, метте фредериксен, алексей навальный, дания, в мире, северный поток — 2