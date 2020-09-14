Оператор "Северного потока — 2" оценил попытки связать проект с Навальным
18:03 14.09.2020 (обновлено: 18:18 14.09.2020)
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в операторе проекта Nord Stream 2 AG.
"Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС", - сообщили в операторе, напомнив, что проект реализуется в строгом соответствии с национальным и международным правом и получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR.
Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. В понедельник регулятор заявил РИА Новости, что не собирается отзывать разрешение по "Северному потоку — 2" из-за политики - в его задачу входит лишь обеспечение выполнения компаниями условий, на которых оно было предоставлено.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"