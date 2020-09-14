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https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577228408.html
Оператор "Северного потока — 2" оценил попытки связать проект с Навальным
"Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:03
2020-09-14T18:18
госпитализация алексея навального
россия
метте фредериксен
алексей навальный
дания
в мире
северный поток — 2
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в операторе проекта Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС", - сообщили в операторе, напомнив, что проект реализуется в строгом соответствии с национальным и международным правом и получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщила датская телерадиокорпорация DR.Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. В понедельник регулятор заявил РИА Новости, что не собирается отзывать разрешение по "Северному потоку — 2" из-за политики - в его задачу входит лишь обеспечение выполнения компаниями условий, на которых оно было предоставлено.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
И что это значит ? Можно всех травить кто против путина ?
35
Спектакль Меркель провалился, ей не поверил да же собственный народ.
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9
россия
дания
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, метте фредериксен, алексей навальный, дания, в мире, северный поток — 2

Оператор "Северного потока — 2" оценил попытки связать проект с Навальным

18:03 14.09.2020 (обновлено: 18:18 14.09.2020)
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, заявили РИА Новости в операторе проекта Nord Stream 2 AG.
"Северный поток — 2" базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС", - сообщили в операторе, напомнив, что проект реализуется в строгом соответствии с национальным и международным правом и получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR.
Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. В понедельник регулятор заявил РИА Новости, что не собирается отзывать разрешение по "Северному потоку — 2" из-за политики - в его задачу входит лишь обеспечение выполнения компаниями условий, на которых оно было предоставлено.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
9112202
Обсудить 9
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМетте ФредериксенАлексей НавальныйДанияВ миреСеверный поток — 2
Популярные комментарии
И что это значит ? Можно всех травить кто против путина ?
14 сентября, 18:15
ВПВиталик Покровский
0100232
Спектакль Меркель провалился, ей не поверил да же собственный народ.
14 сентября, 18:19
Иван ГрозныйИван Грозный
3000001
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