https://ria.ru/20200914/detsad-1577226632.html

В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду

Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом,... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:30

2020-09-14T17:30

2020-09-14T17:30

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

йошкар-ола

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По версии следствия, 16 марта 2020 года в управлении образования администрации <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Олы</a> женщина требовала незамедлительно предоставить ее сыну место в детском саду, при этом ребенку не исполнилось 2 лет, он не зарегистрирован в Йошкар-Оле и не стоит на учете нуждающихся. В ответ на отказ женщина ударила сотрудника управления кулаком по лицу и ногой по ноге."В отношении 39-летней жительницы республики было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html

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йошкар-ола

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия