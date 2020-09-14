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В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду
Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом,... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:30
2020-09-14T17:30
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости.</strong> Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По версии следствия, 16 марта 2020 года в управлении образования администрации <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Олы</a> женщина требовала незамедлительно предоставить ее сыну место в детском саду, при этом ребенку не исполнилось 2 лет, он не зарегистрирован в Йошкар-Оле и не стоит на учете нуждающихся. В ответ на отказ женщина ударила сотрудника управления кулаком по лицу и ногой по ноге."В отношении 39-летней жительницы республики было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html
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республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия

В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду

17:30 14.09.2020
5552
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации УльяновскаДетский сад в Ульяновске
Детский сад в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Ульяновска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 16 марта 2020 года в управлении образования администрации Йошкар-Олы женщина требовала незамедлительно предоставить ее сыну место в детском саду, при этом ребенку не исполнилось 2 лет, он не зарегистрирован в Йошкар-Оле и не стоит на учете нуждающихся. В ответ на отказ женщина ударила сотрудника управления кулаком по лицу и ногой по ноге.
"В отношении 39-летней жительницы республики было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 21:17
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
603084823
Обсудить 5
Республика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаПроисшествия
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