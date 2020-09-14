https://ria.ru/20200914/dau-1577214108.html

Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения "Дау"

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:57

2020-09-14T14:57

2020-09-14T14:57

культура

илья хржановский

кино и сериалы

новости культуры

лев ландау

теодор курентзис

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил: отказать в удовлетворении требований ООО "Феномен Филмз" в полном объеме", - огласила резолютивную часть решения судья Марина Кипель.Представитель кинокомпании пояснил в суде, что в ноябре 2019 года она получила письмо от Минкультуры, в котором содержался отказ в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "Дау" - "Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек". В своем обращении в суд "Феномен Филмз" потребовал признать отказ недействительным, а также обязать Минкультуры допустить фильмы к прокату на большом экране.Как пояснил представитель министерства в суде, экспертами ведомства было достоверно установлено, что в фильмах есть сцены порнографического характера, которые сняты "не в рамках игры актеров, а натуралистическая абсолютно съемка происходящего". Ответчик также отметил, что оспариваемое ноябрьское письмо Минкультуры направило кинокомпании не в рамках административной процедуры, а в ответ на просмотр представленных создателями фильмов дисков, официальный отказ был направлен позже, в феврале.Представитель "Феномен Филмз" заявил в суде, что в фильмах "отсутствует как порнография, так и пропаганда порнографии". Он сослался, в том числе, на документ Минкультуры 2005 года, в котором говорилось, что порнографией признаются сцены, направленные на возбуждение сексуальных инстинктов. При этом в фильмах проекта, по словам юриста, спорные сцены являются частью сюжета и "их целью является передать общий смысл сюжета, переживания героев"."Ни в коем случае ни один из фильмов… не направлен на популяризацию порнографии, на ее распространение, на призыв к ее съемкам, ее просмотру. Думаю, у большинства ровно обратное впечатление от просмотра данных кинокартин", - сказал представитель кинокомпании.Ранее стало известно, что один из запрещенных фильмов под названием "Дау. Наташа" вошел в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля. Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из более 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в российский прокат не выйдут.

https://ria.ru/20200430/1570746592.html

https://ria.ru/20200229/1565346321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья хржановский, кино и сериалы, новости культуры, лев ландау, теодор курентзис, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)