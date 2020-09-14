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https://ria.ru/20200914/dau-1577214108.html
Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения "Дау"
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:57
2020-09-14T14:57
культура
илья хржановский
кино и сериалы
новости культуры
лев ландау
теодор курентзис
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд решил: отказать в удовлетворении требований ООО "Феномен Филмз" в полном объеме", - огласила резолютивную часть решения судья Марина Кипель.Представитель кинокомпании пояснил в суде, что в ноябре 2019 года она получила письмо от Минкультуры, в котором содержался отказ в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "Дау" - "Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек". В своем обращении в суд "Феномен Филмз" потребовал признать отказ недействительным, а также обязать Минкультуры допустить фильмы к прокату на большом экране.Как пояснил представитель министерства в суде, экспертами ведомства было достоверно установлено, что в фильмах есть сцены порнографического характера, которые сняты "не в рамках игры актеров, а натуралистическая абсолютно съемка происходящего". Ответчик также отметил, что оспариваемое ноябрьское письмо Минкультуры направило кинокомпании не в рамках административной процедуры, а в ответ на просмотр представленных создателями фильмов дисков, официальный отказ был направлен позже, в феврале.Представитель "Феномен Филмз" заявил в суде, что в фильмах "отсутствует как порнография, так и пропаганда порнографии". Он сослался, в том числе, на документ Минкультуры 2005 года, в котором говорилось, что порнографией признаются сцены, направленные на возбуждение сексуальных инстинктов. При этом в фильмах проекта, по словам юриста, спорные сцены являются частью сюжета и "их целью является передать общий смысл сюжета, переживания героев"."Ни в коем случае ни один из фильмов… не направлен на популяризацию порнографии, на ее распространение, на призыв к ее съемкам, ее просмотру. Думаю, у большинства ровно обратное впечатление от просмотра данных кинокартин", - сказал представитель кинокомпании.Ранее стало известно, что один из запрещенных фильмов под названием "Дау. Наташа" вошел в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля. Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из более 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в российский прокат не выйдут.
https://ria.ru/20200430/1570746592.html
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илья хржановский, кино и сериалы, новости культуры, лев ландау, теодор курентзис, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения "Дау"

14:57 14.09.2020
3537
© Фото : Phenomen IP / Jorg GruberКадр из фильма "Дау"
Кадр из фильма Дау - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Phenomen IP / Jorg Gruber
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил: отказать в удовлетворении требований ООО "Феномен Филмз" в полном объеме", - огласила резолютивную часть решения судья Марина Кипель.
Представитель кинокомпании пояснил в суде, что в ноябре 2019 года она получила письмо от Минкультуры, в котором содержался отказ в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "Дау" - "Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек". В своем обращении в суд "Феномен Филмз" потребовал признать отказ недействительным, а также обязать Минкультуры допустить фильмы к прокату на большом экране.
Как пояснил представитель министерства в суде, экспертами ведомства было достоверно установлено, что в фильмах есть сцены порнографического характера, которые сняты "не в рамках игры актеров, а натуралистическая абсолютно съемка происходящего". Ответчик также отметил, что оспариваемое ноябрьское письмо Минкультуры направило кинокомпании не в рамках административной процедуры, а в ответ на просмотр представленных создателями фильмов дисков, официальный отказ был направлен позже, в феврале.
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Представитель "Феномен Филмз" заявил в суде, что в фильмах "отсутствует как порнография, так и пропаганда порнографии". Он сослался, в том числе, на документ Минкультуры 2005 года, в котором говорилось, что порнографией признаются сцены, направленные на возбуждение сексуальных инстинктов. При этом в фильмах проекта, по словам юриста, спорные сцены являются частью сюжета и "их целью является передать общий смысл сюжета, переживания героев".
"Ни в коем случае ни один из фильмов… не направлен на популяризацию порнографии, на ее распространение, на призыв к ее съемкам, ее просмотру. Думаю, у большинства ровно обратное впечатление от просмотра данных кинокартин", - сказал представитель кинокомпании.
Ранее стало известно, что один из запрещенных фильмов под названием "Дау. Наташа" вошел в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля. Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из более 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в российский прокат не выйдут.
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КультураИлья ХржановскийКино и сериалыНовости культурыЛев ЛандауТеодор КурентзисМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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