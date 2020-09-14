https://ria.ru/20200914/daniya-1577226282.html

Регулятор Дании высказал позицию по "Северному потоку — 2"

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:25

2020-09-14T17:25

2020-09-14T18:45

алексей навальный

экономика

северный поток — 2

дания

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" на фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, как и другие государства <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a>, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.DEA выдало разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, сегодня завершена большая часть проекта.Ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с Алексеем Навальным. В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> заявили, что россиянина отравили боевым веществом из семейства "Новичок". После этого в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> зазвучали призывы заблокировать проект.В ответ на призывы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> предоставить результаты анализов в ФРГ указали, что передали все данные в ОЗХО.Также против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577143952.html

https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html

piligrimwl Если запретят, так может Россию матушку газофицируют? 142

дмитрий прерис Шо?!Опять?! 53

40

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, экономика, северный поток — 2, дания, в мире