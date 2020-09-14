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https://ria.ru/20200914/daniya-1577226282.html
Регулятор Дании высказал позицию по "Северному потоку — 2"
В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:25
2020-09-14T18:45
алексей навальный
экономика
северный поток — 2
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" на фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, как и другие государства <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a>, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.DEA выдало разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, сегодня завершена большая часть проекта.Ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с Алексеем Навальным. В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> заявили, что россиянина отравили боевым веществом из семейства "Новичок". После этого в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> зазвучали призывы заблокировать проект.В ответ на призывы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> предоставить результаты анализов в ФРГ указали, что передали все данные в ОЗХО.Также против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577143952.html
https://ria.ru/20200913/germaniya-1577154779.html
Если запретят, так может Россию матушку газофицируют?
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Шо?!Опять?!
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дания
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алексей навальный, экономика, северный поток — 2, дания, в мире

Регулятор Дании высказал позицию по "Северному потоку — 2"

17:25 14.09.2020 (обновлено: 18:45 14.09.2020)
67723
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
По его словам, Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.
"Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено", — подчеркнул Кристенсен.
DEA выдало разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, сегодня завершена большая часть проекта.
Ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с Алексеем Навальным. В Берлине заявили, что россиянина отравили боевым веществом из семейства "Новичок". После этого в Германии зазвучали призывы заблокировать проект.
В ответ на призывы Москвы предоставить результаты анализов в ФРГ указали, что передали все данные в ОЗХО.
Также против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
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Обсудить 40
Алексей НавальныйЭкономикаСеверный поток — 2ДанияВ мире
Популярные комментарии
Если запретят, так может Россию матушку газофицируют?
14 сентября, 18:10
ppiligrimwl
81800053
Шо?!Опять?!
14 сентября, 17:32
дмитрий прерисдмитрий прерис
10340108
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