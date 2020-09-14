https://ria.ru/20200914/bundestag-1577239020.html

"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным

Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал немецкому правительству сотрудничать с Россией, а не использовать дело Навального в своих целях, сообщает RT. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T23:06

2020-09-14T23:06

2020-09-14T23:06

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

бундестаг германии

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал немецкому правительству сотрудничать с Россией, а не использовать дело Навального в своих целях, сообщает <a href="https://t.me/rt_russian/44903" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>. "Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем ее по запросу русским, которые уже много дней этого ждут?" — поинтересовался парламентарий.Он отметил, что есть еще один вопрос, который он хотел бы задать федеральному правительству."Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России?" — возмутился депутат. Он напомнил присутствующим, что они никак не отреагировали на жестокое убийство саудовского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a>, которого расчленили прямо в посольстве в Турции. "Насколько редкими здесь были возгласы в случае с Хашукджи?" — спросил парламентарий и упрекнул коллег в том, что они продолжают сотрудничать с <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравией</a>, будто бы ничего не случилось. Госпитализация Алексея НавальногоБлогеру стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после чего Навального в тяжелом состоянии доставили в больницу. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.Позднее Навального по просьбе родственников перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200914/seibert-1577236018.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/berlin-1576476387.html

Ярослав Погодин Да там все всё понимают. Германии разлили масло, а она не справилась с управлением 57

Алексей Веселин Это очень примитивно. Наши очень даже хитрые, что простодушных немцев вгоняют в испанский стыд 23

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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