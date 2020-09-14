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https://ria.ru/20200914/bundestag-1577239020.html
"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал немецкому правительству сотрудничать с Россией, а не использовать дело Навального в своих целях, сообщает RT. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T23:06
2020-09-14T23:06
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
бундестаг германии
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал немецкому правительству сотрудничать с Россией, а не использовать дело Навального в своих целях, сообщает <a href="https://t.me/rt_russian/44903" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>. "Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем ее по запросу русским, которые уже много дней этого ждут?" — поинтересовался парламентарий.Он отметил, что есть еще один вопрос, который он хотел бы задать федеральному правительству."Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России?" — возмутился депутат. Он напомнил присутствующим, что они никак не отреагировали на жестокое убийство саудовского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a>, которого расчленили прямо в посольстве в Турции. "Насколько редкими здесь были возгласы в случае с Хашукджи?" — спросил парламентарий и упрекнул коллег в том, что они продолжают сотрудничать с <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравией</a>, будто бы ничего не случилось. Госпитализация Алексея НавальногоБлогеру стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после чего Навального в тяжелом состоянии доставили в больницу. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.Позднее Навального по просьбе родственников перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200914/seibert-1577236018.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/berlin-1576476387.html
Да там все всё понимают. Германии разлили масло, а она не справилась с управлением
57
Это очень примитивно. Наши очень даже хитрые, что простодушных немцев вгоняют в испанский стыд
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, бундестаг германии, германия, в мире

"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным

23:06 14.09.2020
17187
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКупол над зданием Рейхстага в Берлине
Купол над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат бундестага Армин Паулу Хампел посоветовал немецкому правительству сотрудничать с Россией, а не использовать дело Навального в своих целях, сообщает RT.
"Если немецкое правительство действительно заинтересовано в расследовании, я спрашиваю вас: почему оно сообщает подробную информацию ОЗХО, почему мы не посылаем ее по запросу русским, которые уже много дней этого ждут?" — поинтересовался парламентарий.
Он отметил, что есть еще один вопрос, который он хотел бы задать федеральному правительству.
"Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в Германию, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России?" — возмутился депутат.
Он напомнил присутствующим, что они никак не отреагировали на жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которого расчленили прямо в посольстве в Турции.
"Насколько редкими здесь были возгласы в случае с Хашукджи?" — спросил парламентарий и упрекнул коллег в том, что они продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией, будто бы ничего не случилось.
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Госпитализация Алексея Навального

Блогеру стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего Навального в тяжелом состоянии доставили в больницу. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое изменение уровня сахара в крови. Пока не ясно, что стало его причиной, однако ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружили.
Позднее Навального по просьбе родственников перевезли самолетом в Германию. Впоследствии немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле заявили, что немецкая сторона не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйБундестаг ГерманииГерманияВ мире
Популярные комментарии
Да там все всё понимают. Германии разлили масло, а она не справилась с управлением
14 сентября, 23:16
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
5200104
Это очень примитивно. Наши очень даже хитрые, что простодушных немцев вгоняют в испанский стыд
14 сентября, 23:14
Алексей ВеселинАлексей Веселин
1101020
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