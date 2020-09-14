https://ria.ru/20200914/bolezni-1577216937.html

Мясников назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неочевидных признаках распространенных болезней. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:29

2020-09-14T15:29

2020-09-14T15:45

александр мясников (врач)

здоровье

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал о неочевидных признаках распространенных болезней.Медик призвал пациентов внимательно относиться к своему здоровью и отслеживать изменения в своем состоянии, так как в медицине "не бывает мелочей".По словам Мясникова, чаще всего боль в коленях объясняют артритом, однако такие жалобы возникают при гепатитах В и С, а также воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе.Сухость во рту обычно объясняют дефицитом витамина A или анемией, однако она также может появиться при синдроме Шегрена, отметил врач в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>. Если эти жалобы сопровождаются хронической усталостью, то у пациента может быть красная волчанка, продолжил Мясников.Как указал ведущий, слабость и утомляемость часто принимают за признак болезней, связанных с неправильным функционированием щитовидной железы. Однако эти симптомы могут указывать на опасное инфекционное заболевание — боррелиоз. Мясников подчеркнул, что сильный зуд по всему телу может говорить о проблемах с печенью, почечной недостаточности и заболеваниях крови, а также о начинающейся лимфоме, рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже.Боль в плече может сигнализировать об инфаркте миокарда, желчнокаменной болезни, а желтизна под языком — о повышенном уровне билирубина в крови. Темные пятна на коже или белесый пушок на спине могут быть симптомами рака желудка или легких, заключил врач.

https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html

https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество