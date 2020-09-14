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https://ria.ru/20200914/bolezni-1577216937.html
Мясников назвал неочевидные симптомы опасных болезней
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неочевидных признаках распространенных болезней. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:29
2020-09-14T15:45
александр мясников (врач)
здоровье
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал о неочевидных признаках распространенных болезней.Медик призвал пациентов внимательно относиться к своему здоровью и отслеживать изменения в своем состоянии, так как в медицине "не бывает мелочей".По словам Мясникова, чаще всего боль в коленях объясняют артритом, однако такие жалобы возникают при гепатитах В и С, а также воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе.Сухость во рту обычно объясняют дефицитом витамина A или анемией, однако она также может появиться при синдроме Шегрена, отметил врач в эфире телеканала <a href="https://live.russia.tv/channel/1" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>. Если эти жалобы сопровождаются хронической усталостью, то у пациента может быть красная волчанка, продолжил Мясников.Как указал ведущий, слабость и утомляемость часто принимают за признак болезней, связанных с неправильным функционированием щитовидной железы. Однако эти симптомы могут указывать на опасное инфекционное заболевание — боррелиоз. Мясников подчеркнул, что сильный зуд по всему телу может говорить о проблемах с печенью, почечной недостаточности и заболеваниях крови, а также о начинающейся лимфоме, рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже.Боль в плече может сигнализировать об инфаркте миокарда, желчнокаменной болезни, а желтизна под языком — о повышенном уровне билирубина в крови. Темные пятна на коже или белесый пушок на спине могут быть симптомами рака желудка или легких, заключил врач.
https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html
https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр мясников (врач), здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников назвал неочевидные симптомы опасных болезней

15:29 14.09.2020 (обновлено: 15:45 14.09.2020)
45537
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : ВГТРК
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неочевидных признаках распространенных болезней.
Медик призвал пациентов внимательно относиться к своему здоровью и отслеживать изменения в своем состоянии, так как в медицине "не бывает мелочей".
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По словам Мясникова, чаще всего боль в коленях объясняют артритом, однако такие жалобы возникают при гепатитах В и С, а также воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе.
Сухость во рту обычно объясняют дефицитом витамина A или анемией, однако она также может появиться при синдроме Шегрена, отметил врач в эфире телеканала "Россия 1". Если эти жалобы сопровождаются хронической усталостью, то у пациента может быть красная волчанка, продолжил Мясников.
Как указал ведущий, слабость и утомляемость часто принимают за признак болезней, связанных с неправильным функционированием щитовидной железы. Однако эти симптомы могут указывать на опасное инфекционное заболевание — боррелиоз.
Мясников подчеркнул, что сильный зуд по всему телу может говорить о проблемах с печенью, почечной недостаточности и заболеваниях крови, а также о начинающейся лимфоме, рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже.
Боль в плече может сигнализировать об инфаркте миокарда, желчнокаменной болезни, а желтизна под языком — о повышенном уровне билирубина в крови.
Темные пятна на коже или белесый пушок на спине могут быть симптомами рака желудка или легких, заключил врач.
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
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