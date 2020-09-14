https://ria.ru/20200914/bogdan-1577208937.html

Экс-главу офиса Зеленского Богдана допросили в Госбюро расследований

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что у него нет подтверждений и доказательств о... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:32

2020-09-14T13:32

2020-09-14T13:32

андрей богдан

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украина

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<strong>КИЕВ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Бывший глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что у него нет подтверждений и доказательств о возможных договоренностях украинских чиновников с российскими органами власти, сообщила в понедельник пресс-служба бюро.Пресс-служба Госбюро расследований ранее сообщила, что вызывает Богдана на допрос после заявлений о якобы наличии договоренностей с РФ по статусу Крыма. Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона", в нем затрагиваются различные политические вопросы. В частности, он рассказывал о вероятном существовании договоренностей украинских чиновников с российскими должностными лицами по статусу Крыма, авиасообщению с Россией и ряду других вопросов.По данным бюро, следователь допросил в качестве свидетеля Богдана по известным ему обстоятельствам возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти."Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства. На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении Госбюро в Telegram.

https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572786781.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей богдан, ситуация на украине, украина, в мире