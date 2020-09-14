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Экс-главу офиса Зеленского Богдана допросили в Госбюро расследований
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что у него нет подтверждений и доказательств о... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:32
2020-09-14T13:32
андрей богдан
ситуация на украине
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Бывший глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что у него нет подтверждений и доказательств о возможных договоренностях украинских чиновников с российскими органами власти, сообщила в понедельник пресс-служба бюро.Пресс-служба Госбюро расследований ранее сообщила, что вызывает Богдана на допрос после заявлений о якобы наличии договоренностей с РФ по статусу Крыма. Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона", в нем затрагиваются различные политические вопросы. В частности, он рассказывал о вероятном существовании договоренностей украинских чиновников с российскими должностными лицами по статусу Крыма, авиасообщению с Россией и ряду других вопросов.По данным бюро, следователь допросил в качестве свидетеля Богдана по известным ему обстоятельствам возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти."Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства. На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении Госбюро в Telegram.
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андрей богдан, ситуация на украине, украина, в мире

Экс-главу офиса Зеленского Богдана допросили в Госбюро расследований

13:32 14.09.2020
1835
© РИА Новости / СтрингерАндрей Богдан
Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что у него нет подтверждений и доказательств о возможных договоренностях украинских чиновников с российскими органами власти, сообщила в понедельник пресс-служба бюро.
Пресс-служба Госбюро расследований ранее сообщила, что вызывает Богдана на допрос после заявлений о якобы наличии договоренностей с РФ по статусу Крыма. Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона", в нем затрагиваются различные политические вопросы. В частности, он рассказывал о вероятном существовании договоренностей украинских чиновников с российскими должностными лицами по статусу Крыма, авиасообщению с Россией и ряду других вопросов.
По данным бюро, следователь допросил в качестве свидетеля Богдана по известным ему обстоятельствам возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти.
"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства. На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении Госбюро в Telegram.
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