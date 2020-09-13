https://ria.ru/20200913/yugra-1577178080.html

Губернатор Югры продлила полномочия Исакова в качестве сенатора

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, переизбранная на этот пост в воскресенье, продлила полномочия Эдуарда Исакова в качестве члена РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:57

2020-09-13T18:57

2020-09-13T19:01

россия

ханты-мансийский автономный округ

эдуард исаков

совет федерации рф

наталья комарова

политика

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>, переизбранная на этот пост в воскресенье, продлила полномочия <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Исакова</a> в качестве члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, следует из постановления главы региона.Согласно информации на сайте Совета Федерации, полномочия Исакова, представляющего ХМАО в верхней палате российского парламента с осени 2015 года, истекали в сентябре 2020-го."Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Исакова Эдуарда Владимировича", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.Как отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры, Комарова на рабочей встрече с Исаковым подчеркнула, что автономный округ рассчитывает на возможности и авторитет, которые сенатор заслужил "в высоких государственных федеральных органах власти".Исаков со своей стороны поблагодарил губернатора, а также выразил готовность и дальше работать на благо региона, добавили в ведомстве.В воскресенье 29 из 38 депутатов автономного округа проголосовали за кандидатуру Комаровой на заседании парламента Югры, где проходила процедура выбора главы региона. В этот же день состоялась церемония инаугурации. Комарова руководит автономным округом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ.

https://ria.ru/20200913/komarova-1577162882.html

https://ria.ru/20200913/yugra-1577166807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, эдуард исаков, совет федерации рф, наталья комарова, политика