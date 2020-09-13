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https://ria.ru/20200913/yugra-1577178080.html
Губернатор Югры продлила полномочия Исакова в качестве сенатора
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, переизбранная на этот пост в воскресенье, продлила полномочия Эдуарда Исакова в качестве члена РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:57
2020-09-13T19:01
россия
ханты-мансийский автономный округ
эдуард исаков
совет федерации рф
наталья комарова
политика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>, переизбранная на этот пост в воскресенье, продлила полномочия <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Isakov/" target="_blank" data-auto="true">Эдуарда Исакова</a> в качестве члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, следует из постановления главы региона.Согласно информации на сайте Совета Федерации, полномочия Исакова, представляющего ХМАО в верхней палате российского парламента с осени 2015 года, истекали в сентябре 2020-го."Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Исакова Эдуарда Владимировича", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.Как отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры, Комарова на рабочей встрече с Исаковым подчеркнула, что автономный округ рассчитывает на возможности и авторитет, которые сенатор заслужил "в высоких государственных федеральных органах власти".Исаков со своей стороны поблагодарил губернатора, а также выразил готовность и дальше работать на благо региона, добавили в ведомстве.В воскресенье 29 из 38 депутатов автономного округа проголосовали за кандидатуру Комаровой на заседании парламента Югры, где проходила процедура выбора главы региона. В этот же день состоялась церемония инаугурации. Комарова руководит автономным округом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ.
https://ria.ru/20200913/komarova-1577162882.html
https://ria.ru/20200913/yugra-1577166807.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, эдуард исаков, совет федерации рф, наталья комарова, политика

Губернатор Югры продлила полномочия Исакова в качестве сенатора

18:57 13.09.2020 (обновлено: 19:01 13.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, переизбранная на этот пост в воскресенье, продлила полномочия Эдуарда Исакова в качестве члена Совета Федерации, следует из постановления главы региона.
Согласно информации на сайте Совета Федерации, полномочия Исакова, представляющего ХМАО в верхней палате российского парламента с осени 2015 года, истекали в сентябре 2020-го.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 12:15Единый день голосования — 2020
Наталью Комарову переизбрали губернатором Югры
"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Исакова Эдуарда Владимировича", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.
Как отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры, Комарова на рабочей встрече с Исаковым подчеркнула, что автономный округ рассчитывает на возможности и авторитет, которые сенатор заслужил "в высоких государственных федеральных органах власти".
"Убеждена, в интересах югорчан вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре", - цитирует департамент Комарову.
Исаков со своей стороны поблагодарил губернатора, а также выразил готовность и дальше работать на благо региона, добавили в ведомстве.
В воскресенье 29 из 38 депутатов автономного округа проголосовали за кандидатуру Комаровой на заседании парламента Югры, где проходила процедура выбора главы региона. В этот же день состоялась церемония инаугурации. Комарова руководит автономным округом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:17Ханты-Мансийский Автономный Округ
Перед губернатором Югры стоят амбициозные задачи, заявил полпред
4121015
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РоссияХанты-Мансийский автономный округЭдуард ИсаковСовет Федерации РФНаталья КомароваПолитика
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