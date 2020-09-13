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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/yavka-1577159343.html
ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
Самая высокая явка на довыборах в Госдуму по состоянию на 09.50 мск зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая - в Ярославской области (10,43%),... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T10:11
2020-09-13T10:11
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
цик рф
госдума рф
курская область
пензенская область
ярославская область
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на довыборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> по состоянию на 09.50 мск зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая - в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> (10,43%), свидетельствуют данные ЦИК России.По данным информтабло ЦИК России, на довыборах в Госдуму в Татарстане по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу на 9.50 мск явка составила 56,64%.На довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> по Лермонтовскому одномандатному округу явка составила 34,14%, в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> по Сеймскому одномандатному округу - 25,86%, в Ярославской области по Ярославскому одномандатному округу - 10,43%. За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
курская область
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единый день голосования в россии, цик рф, госдума рф, курская область, пензенская область, ярославская область, политика

ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму

10:11 13.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина голосует в единый день голосования
Мужчина голосует в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мужчина голосует в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самая высокая явка на довыборах в Госдуму по состоянию на 09.50 мск зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая - в Ярославской области (10,43%), свидетельствуют данные ЦИК России.
По данным информтабло ЦИК России, на довыборах в Госдуму в Татарстане по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу на 9.50 мск явка составила 56,64%.
На довыборах в Пензенской области по Лермонтовскому одномандатному округу явка составила 34,14%, в Курской области по Сеймскому одномандатному округу - 25,86%, в Ярославской области по Ярославскому одномандатному округу - 10,43%.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:31
Единый день голосования в России
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииЦИК РФГосдума РФКурская областьПензенская областьЯрославская областьПолитика
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