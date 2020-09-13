https://ria.ru/20200913/yavka-1577159343.html

ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму

Самая высокая явка на довыборах в Госдуму по состоянию на 09.50 мск зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая - в Ярославской области (10,43%),... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T10:11

2020-09-13T10:11

2020-09-13T10:11

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на довыборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> по состоянию на 09.50 мск зафиксирована в Татарстане (56,64%), самая низкая - в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> (10,43%), свидетельствуют данные ЦИК России.По данным информтабло ЦИК России, на довыборах в Госдуму в Татарстане по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу на 9.50 мск явка составила 56,64%.На довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> по Лермонтовскому одномандатному округу явка составила 34,14%, в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a> по Сеймскому одномандатному округу - 25,86%, в Ярославской области по Ярославскому одномандатному округу - 10,43%. За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

курская область

пензенская область

ярославская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, цик рф, госдума рф, курская область, пензенская область, ярославская область, политика