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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577186293.html
Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с результатом 69,44% голосов после обработки 50,25% протоколов,... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T22:53
2020-09-13T22:53
единый день голосования — 2020
александр цыбульский
справедливая россия
архангельская область
политика
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> лидирует на выборах главы региона с результатом 69,44% голосов после обработки 50,25% протоколов, свидетельствуют данные на табло в областной избирательной комиссии.Согласно данным, второй результат у Ирины Чирковой ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 17,13%.При этом избиратели в Ненецком автономном округе, который территориально входит в состав <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> и жители которого также участвовали в выборах, около 50% голосов отдали именно Чирковой.В мае Цыбульский и на тот момент врио губернатора НАО Бездудный подписали меморандум о намерении объединить субъекты, однако жители Ненецкого округа высказались против этого решения. На последовавшем после этого голосовании по поправкам в Конституцию НАО стал единственным регионом, проголосовавшим против них, что многие эксперты связали с протестом против объединения. В воскресенье собрание депутатов НАО избрало Бездудного губернатором округа.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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александр цыбульский, справедливая россия, архангельская область, политика

Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области

22:53 13.09.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КононовВрио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее"
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов
АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с результатом 69,44% голосов после обработки 50,25% протоколов, свидетельствуют данные на табло в областной избирательной комиссии.
Согласно данным, второй результат у Ирины Чирковой ("Справедливая Россия") – 17,13%.
При этом избиратели в Ненецком автономном округе, который территориально входит в состав Архангельской области и жители которого также участвовали в выборах, около 50% голосов отдали именно Чирковой.
В мае Цыбульский и на тот момент врио губернатора НАО Бездудный подписали меморандум о намерении объединить субъекты, однако жители Ненецкого округа высказались против этого решения. На последовавшем после этого голосовании по поправкам в Конституцию НАО стал единственным регионом, проголосовавшим против них, что многие эксперты связали с протестом против объединения. В воскресенье собрание депутатов НАО избрало Бездудного губернатором округа.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 14:00
Итоги выборов глав регионов России
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Единый день голосования — 2020Александр ЦыбульскийСправедливая РоссияАрхангельская областьПолитика
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