https://ria.ru/20200913/vybory-1577186293.html

Цыбульский лидирует на выборах губернатора Архангельской области

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с результатом 69,44% голосов после обработки 50,25% протоколов,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T22:53

2020-09-13T22:53

2020-09-13T22:53

единый день голосования — 2020

александр цыбульский

справедливая россия

архангельская область

политика

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> лидирует на выборах главы региона с результатом 69,44% голосов после обработки 50,25% протоколов, свидетельствуют данные на табло в областной избирательной комиссии.Согласно данным, второй результат у Ирины Чирковой ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>") – 17,13%.При этом избиратели в Ненецком автономном округе, который территориально входит в состав <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> и жители которого также участвовали в выборах, около 50% голосов отдали именно Чирковой.В мае Цыбульский и на тот момент врио губернатора НАО Бездудный подписали меморандум о намерении объединить субъекты, однако жители Ненецкого округа высказались против этого решения. На последовавшем после этого голосовании по поправкам в Конституцию НАО стал единственным регионом, проголосовавшим против них, что многие эксперты связали с протестом против объединения. В воскресенье собрание депутатов НАО избрало Бездудного губернатором округа.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, справедливая россия, архангельская область, политика