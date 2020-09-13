https://ria.ru/20200913/vybory-1577183189.html

ЦИК назвал регион с самой высокой явкой на выборах в местные парламенты

Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты – в Белгородской области, там проголосовали 52,46% избирателей, самая низкая – в Новосибирской области,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T21:17

2020-09-13T21:17

2020-09-13T21:17

единый день голосования — 2020

белгородская областная дума

воронежская областная дума

рязанская областная дума

калужская область

новосибирская область

челябинская область

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты – в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, там проголосовали 52,46% избирателей, самая низкая – в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>, где проголосовали 25,23%, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a>.Участки на выборах глав субъектов и на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ закрылись во всех регионах.По данным ЦИК, явка на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Belgorodskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областной думы</a> составляет 52,46%, на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа - 43,61%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> - 41,13%.На выборах депутатов Законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> проголосовали 33,82% избирателей, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Rjazanskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской областной думы</a> - 30,86%, на выборах депутатов Законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> - 30,45%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Kostromskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областной думы</a> - 29,97%, на выборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Magadanskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской областной думы</a> - 29,34%, на выборах депутатов Государственного совета Коми - 28,50%, на выборах депутатов Курганской областной думы - 28,47%.Самая низкая явка - на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, там проголосовали 25,23% избирателей.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/pamfilova-1577178455.html

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калужская область

новосибирская область

челябинская область

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белгородская областная дума, воронежская областная дума, рязанская областная дума, калужская область, новосибирская область, челябинская область, политика