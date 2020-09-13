Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577175134.html
На губернаторских выборах не будет второго тура, считает политолог
На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:46
2020-09-13T17:46
единый день голосования — 2020
россия
единый день голосования в россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577172598_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_268742b1b4e12b3cc62b494b55dd0406.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин."Второго тура на выборах глав регионов, скорее всего, нигде не будет", - сказал Костин РИА Новости.Он отметил, что введение трехдневного голосования привело к увеличению явки избирателей, о чем свидетельствуют уже показатели Дальнего Востока."Посмотрим, как это скажется на европейской части и на Сибири", - добавил он.Костин также отметил, что принятые законодательные инициативы привели к совершенствованию избирательного процесса, устранению серьезных нарушений.При этом заявления таких организаций, как "Голос" о якобы нарушениях, вызывают сомнение в их корректности, добавил он.При этом Костин отметил, что сами представители "Голоса" никогда не участвуют в выборах. При этом самое главное – "не абстрактное наблюдение за выборами, а то, что говорят сами участники процесса", заключил он.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></em>
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577172598_35:0:2764:2047_1400x0_80_0_0_eca6e119430da35860e1a411436607e6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, единый день голосования в россии, политика

На губернаторских выборах не будет второго тура, считает политолог

17:46 13.09.2020
336
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
"Второго тура на выборах глав регионов, скорее всего, нигде не будет", - сказал Костин РИА Новости.
Он отметил, что введение трехдневного голосования привело к увеличению явки избирателей, о чем свидетельствуют уже показатели Дальнего Востока.
"Посмотрим, как это скажется на европейской части и на Сибири", - добавил он.
Костин также отметил, что принятые законодательные инициативы привели к совершенствованию избирательного процесса, устранению серьезных нарушений.
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 13:08Единый день голосования — 2020
Единый день голосования в РоссииЕдиный день голосования проходит в 83 регионах. Наиболее яркие кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
При этом заявления таких организаций, как "Голос" о якобы нарушениях, вызывают сомнение в их корректности, добавил он.
При этом Костин отметил, что сами представители "Голоса" никогда не участвуют в выборах. При этом самое главное – "не абстрактное наблюдение за выборами, а то, что говорят сами участники процесса", заключил он.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
821005
Обсудить 0
Единый день голосования — 2020РоссияЕдиный день голосования в РоссииПолитика
Рекомендуем
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова призвала действовать решительно в случае замеченных нарушений
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней на избирательном участке №645 в Иркутске
Общественная палата даст рекомендации по борьбе с фейками в ходе выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о жалобах на работу наблюдателей от одной из партий
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
В Минске протестующие покидают район у ТЦ "Арена-сити"
Силовики в Минске подготовили водометы против митингующих
В Минске ОМОН преградил движение протестующим у ТЦ "Арена Сити"
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова предложила подумать над мерами борьбы с кандидатами-спойлерами
Девушка голосует на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области
В Общественной палате выявили новую практику фейков о голосовании
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Полиция разберется в нападении на председателя ТИК в Ростовской области
Часть газопровода Северный поток — 2, расположенная в Любмине, Германия
В Совфеде оценили возможность запрета "Северного потока — 2" в Германии
Иван Охлобыстин
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
Члены участковой комиссии во время подсчета голосов после окончания голосования на выборах губернатора Иркутской области
ОП сообщила о рекордно малом числе звонков о нарушениях на участках
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
"Самые ожесточенные битвы": Памфилова рассказала о муниципальных выборах
Члены участковой избирательной комиссии и избиратели на избирательном участке в Ростове-на-Дону
МВД заявило о "массированных вбросах" о выборах для провокаций
Екатерина Алтабаева
В Совфеде прокомментировали протест Киева из-за выборов в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Ракету "Брамос" для уничтожения самолетов AWACS создадут в 2024 году
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал о потеплении до +24 градусов в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
23:05В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния