https://ria.ru/20200913/vybory-1577175134.html

На губернаторских выборах не будет второго тура, считает политолог

На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T17:46

2020-09-13T17:46

2020-09-13T17:46

единый день голосования — 2020

россия

единый день голосования в россии

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин."Второго тура на выборах глав регионов, скорее всего, нигде не будет", - сказал Костин РИА Новости.Он отметил, что введение трехдневного голосования привело к увеличению явки избирателей, о чем свидетельствуют уже показатели Дальнего Востока."Посмотрим, как это скажется на европейской части и на Сибири", - добавил он.Костин также отметил, что принятые законодательные инициативы привели к совершенствованию избирательного процесса, устранению серьезных нарушений.При этом заявления таких организаций, как "Голос" о якобы нарушениях, вызывают сомнение в их корректности, добавил он.При этом Костин отметил, что сами представители "Голоса" никогда не участвуют в выборах. При этом самое главное – "не абстрактное наблюдение за выборами, а то, что говорят сами участники процесса", заключил он.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></em>

https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый день голосования в россии, политика