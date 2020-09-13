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На губернаторских выборах не будет второго тура, считает политолог
На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T17:46
2020-09-13T17:46
2020-09-13T17:46
единый день голосования — 2020
россия
единый день голосования в россии
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин."Второго тура на выборах глав регионов, скорее всего, нигде не будет", - сказал Костин РИА Новости.Он отметил, что введение трехдневного голосования привело к увеличению явки избирателей, о чем свидетельствуют уже показатели Дальнего Востока."Посмотрим, как это скажется на европейской части и на Сибири", - добавил он.Костин также отметил, что принятые законодательные инициативы привели к совершенствованию избирательного процесса, устранению серьезных нарушений.При этом заявления таких организаций, как "Голос" о якобы нарушениях, вызывают сомнение в их корректности, добавил он.При этом Костин отметил, что сами представители "Голоса" никогда не участвуют в выборах. При этом самое главное – "не абстрактное наблюдение за выборами, а то, что говорят сами участники процесса", заключил он.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></em>
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый день голосования в россии, политика
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На губернаторских выборах в единый день голосования ни в одном регионе не будет второго тура голосования, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
"Второго тура на выборах глав регионов, скорее всего, нигде не будет", - сказал Костин РИА Новости.
Он отметил, что введение трехдневного голосования привело к увеличению явки избирателей, о чем свидетельствуют уже показатели Дальнего Востока.
"Посмотрим, как это скажется на европейской части и на Сибири", - добавил он.
Костин также отметил, что принятые законодательные инициативы привели к совершенствованию избирательного процесса, устранению серьезных нарушений.
При этом заявления таких организаций, как "Голос" о якобы нарушениях, вызывают сомнение в их корректности, добавил он.
При этом Костин отметил, что сами представители "Голоса" никогда не участвуют в выборах. При этом самое главное – "не абстрактное наблюдение за выборами, а то, что говорят сами участники процесса", заключил он.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>