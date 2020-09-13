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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577166994.html
МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с выборами в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:20
2020-09-13T14:20
россия
эмине джапарова
михаил развожаев
мид украины
севастополь
оон
киев
в мире
единый день голосования — 2020
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<strong>КИЕВ, 13 сен – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство обнародовало в воскресенье."<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> считает такие действия "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что все причастные к подготовке и проведению "незаконного голосования" в Крыму будут "нести ответственность в соответствии с законодательством Украины".МИД Украины также призвал расширить санкции против России. "Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов"... а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - резюмировали в заявлении.Ранее аналогичное заявление украинским СМИ сделала первый заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmine_Dzhaparova/" target="_blank" data-auto="true">Эмине Джапарова</a>. Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> отметил, что считает это заявление сообщением "из альтернативной реальности" и очередным поводом для иронии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577163934.html
https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html
Дерзко, с огоньком)))))))))
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Удивили-бы если-б не выразили...... а тихо промолчали!
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россия
севастополь
киев
РИА Новости
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россия, эмине джапарова, михаил развожаев, мид украины, севастополь, оон, киев, в мире

МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с выборами в Крыму

14:20 13.09.2020
5085
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство обнародовало в воскресенье.
"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.
Избиратели во время голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 12:58Единый день голосования — 2020
Москалькова получила жалобу на нарушение на выборах в Челябинске
Киев считает такие действия "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что все причастные к подготовке и проведению "незаконного голосования" в Крыму будут "нести ответственность в соответствии с законодательством Украины".
МИД Украины также призвал расширить санкции против России. "Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов"... а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - резюмировали в заявлении.
Ранее аналогичное заявление украинским СМИ сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что считает это заявление сообщением "из альтернативной реальности" и очередным поводом для иронии.
Досрочное голосование - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 12:19Единый день голосования — 2020
Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
620601624
Обсудить 21
Единый день голосования — 2020РоссияЭмине ДжапароваМихаил РазвожаевМИД УкраиныСевастопольООНКиевВ мире
Популярные комментарии
Дерзко, с огоньком)))))))))
13 сентября, 14:25
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
6340003
Удивили-бы если-б не выразили...... а тихо промолчали!
13 сентября, 14:22
ИИИсай Исаев
3130101
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