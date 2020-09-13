https://ria.ru/20200913/vybory-1577166994.html

МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с выборами в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:20

2020-09-13T14:20

2020-09-13T14:20

россия

эмине джапарова

михаил развожаев

мид украины

севастополь

оон

киев

в мире

единый день голосования — 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bb16eb103403b50208aa62a85aa1700c.jpg

<strong>КИЕВ, 13 сен – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство обнародовало в воскресенье."<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте.<a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> считает такие действия "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что все причастные к подготовке и проведению "незаконного голосования" в Крыму будут "нести ответственность в соответствии с законодательством Украины".МИД Украины также призвал расширить санкции против России. "Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых "выборов"... а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - резюмировали в заявлении.Ранее аналогичное заявление украинским СМИ сделала первый заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmine_Dzhaparova/" target="_blank" data-auto="true">Эмине Джапарова</a>. Врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> отметил, что считает это заявление сообщением "из альтернативной реальности" и очередным поводом для иронии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".За ходом Единого дня голосования можно следить в <a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577163934.html

https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

Егор Панкратов Дерзко, с огоньком))))))))) 43

Исай Исаев Удивили-бы если-б не выразили...... а тихо промолчали! 36

21

россия

севастополь

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эмине джапарова, михаил развожаев, мид украины, севастополь, оон, киев, в мире