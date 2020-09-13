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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577155426.html
Явка избирателей на выборах в Приангарье составляет более 17 процентов
Явка на выборах губернатора Иркутской области на 10.00 утра воскресенья составила более 17%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T07:22
2020-09-13T09:10
единый день голосования — 2020
россия
единый день голосования в россии
ангарск
аларский район
иркутская область
иркутск
общество
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<strong>ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Явка на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> на 10.00 утра воскресенья составила более 17%, сообщает избирательная комиссия региона."Явка на досрочных выборах губернатора Иркутской области 13 сентября на 10.00 (05.00 мск) с учетом голосования 11 и 12 сентября составила 17,15% (319 517 человек)", - говорится в сообщении.Отмечается, что наиболее высокую активность демонстрируют жители Катангского и <a href="http://ria.ru/location_Alarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Аларского районов</a>, где явка составляет более 30%. На выборах главы региона в 2015 году в единый день голосования явка на 10.00 составляла 3,85%.Голосование на выборах в Иркутской области проходит 11-13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей. Помимо главы региона, избираются 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров проходят в Ангарске, Свирске, Черемхово, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
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россия
ангарск
аларский район
иркутская область
иркутск
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россия, единый день голосования в россии, ангарск, аларский район, иркутская область, иркутск, общество

Явка избирателей на выборах в Приангарье составляет более 17 процентов

07:22 13.09.2020 (обновлено: 09:10 13.09.2020)
1253
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Иркутской области на 10.00 утра воскресенья составила более 17%, сообщает избирательная комиссия региона.
"Явка на досрочных выборах губернатора Иркутской области 13 сентября на 10.00 (05.00 мск) с учетом голосования 11 и 12 сентября составила 17,15% (319 517 человек)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее высокую активность демонстрируют жители Катангского и Аларского районов, где явка составляет более 30%. На выборах главы региона в 2015 году в единый день голосования явка на 10.00 составляла 3,85%.
Голосование на выборах в Иркутской области проходит 11-13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей. Помимо главы региона, избираются 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров проходят в Ангарске, Свирске, Черемхово, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:31
Единый день голосования в России
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Единый день голосования — 2020РоссияЕдиный день голосования в РоссииАнгарскАларский районИркутская областьИркутскОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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