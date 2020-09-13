https://ria.ru/20200913/vybory-1577155426.html

Явка избирателей на выборах в Приангарье составляет более 17 процентов

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 10.00 утра воскресенья составила более 17%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T07:22

2020-09-13T07:22

2020-09-13T09:10

единый день голосования — 2020

россия

единый день голосования в россии

ангарск

аларский район

иркутская область

иркутск

общество

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<strong>ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Явка на выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> на 10.00 утра воскресенья составила более 17%, сообщает избирательная комиссия региона."Явка на досрочных выборах губернатора Иркутской области 13 сентября на 10.00 (05.00 мск) с учетом голосования 11 и 12 сентября составила 17,15% (319 517 человек)", - говорится в сообщении.Отмечается, что наиболее высокую активность демонстрируют жители Катангского и <a href="http://ria.ru/location_Alarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Аларского районов</a>, где явка составляет более 30%. На выборах главы региона в 2015 году в единый день голосования явка на 10.00 составляла 3,85%.Голосование на выборах в Иркутской области проходит 11-13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей. Помимо главы региона, избираются 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров проходят в Ангарске, Свирске, Черемхово, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

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россия

ангарск

аларский район

иркутская область

иркутск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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