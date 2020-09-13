https://ria.ru/20200913/vybory-1577155386.html

Явка на выборах губернатора Камчатки на 15.00 составила 32,8 процентов

Явка на избирательные участки Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 32,8%, сообщает правительство Камчатского... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T07:16

2020-09-13T07:16

2020-09-13T09:10

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

россия

владимир солодов

пенжинский район

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательные участки Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 15.00 (06.00 мск) воскресенья составила 32,8%, сообщает правительство <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.На Камчатке в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.В регионе 11 и 12 сентября проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, за два дня приняли 25% избирателей."Самый большой процент явки сохраняется в <a href="http://ria.ru/location_Penzhinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пенжинском районе</a>. Там количество участников голосования превысило 80%. Всего по состоянию на 15 часов свои голоса отдали 32,8% избирателей", - сообщает правительство края.Явка на выборах главы региона в 2015 году на это время составляла 22,56%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

россия

пенжинский район

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, россия, владимир солодов, пенжинский район, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество