https://ria.ru/20200913/vybory-1577154563.html

Явка на выборах на Камчатке к полудню превысила 29 процентов

Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 12:00 (03:00 мск) воскресенья составила 29,18%, сообщает правительство Камчатского РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T04:41

2020-09-13T04:41

2020-09-13T09:08

единый день голосования — 2020

единый день голосования в россии

владимир солодов

пенжинский район

алеутский район

камчатский край

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 12:00 (03:00 мск) воскресенья составила 29,18%, сообщает правительство <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.На Камчатке в 8:00 (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, за два дня приняли 25% избирателей."29,18% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Камчатского края, приняли участие в голосовании по состоянию на 12 часов. Наиболее высокая активность по-прежнему наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Penzhinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пенжинском районе</a> – 77,57%, следует за ним <a href="http://ria.ru/location_Aleutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Алеутский район</a> – 70,77%. По территории бывшей Камчатской области лидирует <a href="http://ria.ru/location_Sobolevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Соболевский район</a> – 62,53%. Следующая информация по явке у нас будет на 15 часов. Думаю, что эти цифры ещё вырастут", - цитирует главу регионального избиркома Ингу Иринину правительство края."Нарушений не зарегистрировано, все в порядке", - сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии Камчатского края.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").<em>О Едином дне голосования читайте в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже >></a></u></em>

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

пенжинский район

алеутский район

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, владимир солодов, пенжинский район, алеутский район, камчатский край, общество