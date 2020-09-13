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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/vybory-1577154563.html
Явка на выборах на Камчатке к полудню превысила 29 процентов
Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 12:00 (03:00 мск) воскресенья составила 29,18%, сообщает правительство Камчатского РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T04:41
2020-09-13T09:08
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
владимир солодов
пенжинский район
алеутский район
камчатский край
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости.</strong> Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 12:00 (03:00 мск) воскресенья составила 29,18%, сообщает правительство <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>.На Камчатке в 8:00 (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, за два дня приняли 25% избирателей."29,18% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Камчатского края, приняли участие в голосовании по состоянию на 12 часов. Наиболее высокая активность по-прежнему наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Penzhinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пенжинском районе</a> – 77,57%, следует за ним <a href="http://ria.ru/location_Aleutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Алеутский район</a> – 70,77%. По территории бывшей Камчатской области лидирует <a href="http://ria.ru/location_Sobolevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Соболевский район</a> – 62,53%. Следующая информация по явке у нас будет на 15 часов. Думаю, что эти цифры ещё вырастут", - цитирует главу регионального избиркома Ингу Иринину правительство края."Нарушений не зарегистрировано, все в порядке", - сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии Камчатского края.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").<em>О Едином дне голосования читайте в&nbsp;<u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
пенжинский район
алеутский район
камчатский край
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единый день голосования в россии, владимир солодов, пенжинский район, алеутский район, камчатский край, общество

Явка на выборах на Камчатке к полудню превысила 29 процентов

04:41 13.09.2020 (обновлено: 09:08 13.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование на выборах губернатора Иркутской области на участке в Иркутске
Голосование на выборах губернатора Иркутской области на участке в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 12:00 (03:00 мск) воскресенья составила 29,18%, сообщает правительство Камчатского края.
На Камчатке в 8:00 (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.
11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, за два дня приняли 25% избирателей.
"29,18% от числа избирателей, зарегистрированных на территории Камчатского края, приняли участие в голосовании по состоянию на 12 часов. Наиболее высокая активность по-прежнему наблюдается в Пенжинском районе – 77,57%, следует за ним Алеутский район – 70,77%. По территории бывшей Камчатской области лидирует Соболевский район – 62,53%. Следующая информация по явке у нас будет на 15 часов. Думаю, что эти цифры ещё вырастут", - цитирует главу регионального избиркома Ингу Иринину правительство края.
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:31
Единый день голосования в России
"Нарушений не зарегистрировано, все в порядке", - сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии Камчатского края.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец - врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").
О Едином дне голосования читайте в онлайн-репортаже >>
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииВладимир СолодовПенжинский районАлеутский районКамчатский крайОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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