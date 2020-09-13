https://ria.ru/20200913/vybory-1577152913.html

Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур

Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье выберет главу региона из трех кандидатур, внесенных на рассмотрение депутатов президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T00:13

2020-09-13T00:13

2020-09-13T08:17

единый день голосования в россии

россия

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье выберет главу региона из трех кандидатур, внесенных на рассмотрение депутатов президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Воскресное заседание регионального парламента станет 42-м для нынешнего созыва думы Югры. В повестке, опубликованной на сайте думы, значится один вопрос, связанный с избранием губернатора автономного округа. Предполагается, что в этот же день состоится торжественная церемония вступления в должность избранного главы региона.Согласно законодательству, отбор кандидатов, за которых предстоит отдать голоса депутатам, проходит в несколько этапов.Ранее фракции отобрали претендентов на пост главы региона и направили фамилии губернатору Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александру Моору</a>, который внес на рассмотрение президенту РФ список из пяти кандидатур. В него вошли действующий губернатор Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>, депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР), депутаты думы ХМАО <a href="http://ria.ru/person_aleksey-savintsev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Савинцев</a> (КПРФ) и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Сердюк</a> ("Справедливая Россия"), а также спикер думы Югры <a href="http://ria.ru/person_Boris_KHokhrjakov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Хохряков</a>.В августе в пресс-службе окружного парламента сообщили РИА Новости, что Путин внес три кандидатуры на рассмотрение думы ХМАО. В президентский шорт-лист вошли Комарова, Савинцев и Сердюк.Эти же политики претендовали на пост губернатора Югры в 2015 году. Тогда за Комарову отдали свои голоса три четверти депутатов. Она руководит регионом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в РФ.

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577152337.html

https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html

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россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования в россии, россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество