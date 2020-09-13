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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/uchastki-1577157282.html
Все участки на довыборах в Москве открылись своевременно
Все 30 участков на довыборах муниципальных депутатов в Москве открылись своевременно, нарушений за первый час работы нет, сообщил журналистам в воскресенье... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T09:05
2020-09-13T09:23
единый день голосования — 2020
единый день голосования в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Все 30 участков на довыборах муниципальных депутатов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> открылись своевременно, нарушений за первый час работы нет, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов."В Москве все 30 участков открылись своевременно, заложены уже те бюллетени досрочного голосования, 601, которые опущены в КОИБы. Никаких нарушений мы пока не видим за первый час", - рассказал Венедиктов.Он отметил, что без небольших происшествий на участках не обошлось. "На одном из участков был вывешен сербский флаг, то есть российский флаг перевернутый. Сейчас уже поправили. Но мы решили, что это в знак солидарности сербскому народу", - уточнил Венедиктов.По его словам, на одном из участков в Марьино возникли сомнения, что избиратель написал заявление на надомное голосование, поэтому к нему поедет выездная группа штаба вместе с членами комиссии. "Это самое крупное сомнение, которое есть за этот час", - подчеркнул Венедиктов.Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно на участке традиционным способом.<em>За ходом Единого дня голосования можно следить в <u><a href="https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577155758.html">онлайн-репортаже &gt;&gt;</a></u></em>
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единый день голосования в россии, москва, общество

Все участки на довыборах в Москве открылись своевременно

09:05 13.09.2020 (обновлено: 09:23 13.09.2020)
170
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в Архангельске. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все 30 участков на довыборах муниципальных депутатов в Москве открылись своевременно, нарушений за первый час работы нет, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
"В Москве все 30 участков открылись своевременно, заложены уже те бюллетени досрочного голосования, 601, которые опущены в КОИБы. Никаких нарушений мы пока не видим за первый час", - рассказал Венедиктов.
Он отметил, что без небольших происшествий на участках не обошлось. "На одном из участков был вывешен сербский флаг, то есть российский флаг перевернутый. Сейчас уже поправили. Но мы решили, что это в знак солидарности сербскому народу", - уточнил Венедиктов.
По его словам, на одном из участков в Марьино возникли сомнения, что избиратель написал заявление на надомное голосование, поэтому к нему поедет выездная группа штаба вместе с членами комиссии. "Это самое крупное сомнение, которое есть за этот час", - подчеркнул Венедиктов.
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
00:31
Единый день голосования в России
Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно на участке традиционным способом.
За ходом Единого дня голосования можно следить в онлайн-репортаже >>
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Единый день голосования — 2020Единый день голосования в РоссииМоскваОбщество
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Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
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