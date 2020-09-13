https://ria.ru/20200913/tsik-1577169137.html

В ЦИК надеются за ночь завершить подсчет голосов

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что процесс подсчета голосов по итогам единого дня голосования будет завершен в течение ночи и все обойдется... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T15:20

2020-09-13T15:20

2020-09-13T15:20

единый день голосования — 2020

элла памфилова

единый день голосования в россии

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> выразила надежду на то, что процесс подсчета голосов по итогам единого дня голосования будет завершен в течение ночи и все обойдется без сбоев."После 20.00 часов начинается самый интенсивный подсчет голосов, уже ввод протоколов. И мы надеемся, что в течение ночи, так мы рассчитываем, что уже процесс практически будет завершен. Надеемся, что никаких сбоев, никаких повторных вводов (протоколов) не будет", - сказала Памфилова в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a> из зала обработки данных ГАС "Выборы".Она отметила, что необходимо дождаться, чтобы завершился процесс голосования в 20.00 по местному времени (21.00 мск), когда закроются последние участки в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>.В единый день голосования 13 сентября проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, единый день голосования в россии, цик рф, политика