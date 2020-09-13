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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200913/tsik-1577169137.html
В ЦИК надеются за ночь завершить подсчет голосов
Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что процесс подсчета голосов по итогам единого дня голосования будет завершен в течение ночи и все обойдется... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T15:20
2020-09-13T15:20
единый день голосования — 2020
элла памфилова
единый день голосования в россии
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> выразила надежду на то, что процесс подсчета голосов по итогам единого дня голосования будет завершен в течение ночи и все обойдется без сбоев."После 20.00 часов начинается самый интенсивный подсчет голосов, уже ввод протоколов. И мы надеемся, что в течение ночи, так мы рассчитываем, что уже процесс практически будет завершен. Надеемся, что никаких сбоев, никаких повторных вводов (протоколов) не будет", - сказала Памфилова в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a> из зала обработки данных ГАС "Выборы".Она отметила, что необходимо дождаться, чтобы завершился процесс голосования в 20.00 по местному времени (21.00 мск), когда закроются последние участки в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>.В единый день голосования 13 сентября проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200913/golosovanie-1577084805.html
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РИА Новости
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элла памфилова, единый день голосования в россии, цик рф, политика

В ЦИК надеются за ночь завершить подсчет голосов

15:20 13.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что процесс подсчета голосов по итогам единого дня голосования будет завершен в течение ночи и все обойдется без сбоев.
"После 20.00 часов начинается самый интенсивный подсчет голосов, уже ввод протоколов. И мы надеемся, что в течение ночи, так мы рассчитываем, что уже процесс практически будет завершен. Надеемся, что никаких сбоев, никаких повторных вводов (протоколов) не будет", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" из зала обработки данных ГАС "Выборы".
Она отметила, что необходимо дождаться, чтобы завершился процесс голосования в 20.00 по местному времени (21.00 мск), когда закроются последние участки в Калининграде.
В единый день голосования 13 сентября проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Вчера, 00:31
Единый день голосования в России
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Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаЕдиный день голосования в РоссииЦИК РФПолитика
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